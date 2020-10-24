IMF副總裁：大陸經濟復甦將為亞太提供強大動力

IMF副總裁張濤24日在上海召開第二屆外灘金融峰會上表示，大陸地區貿易量已占亞太地區貿易總量逾20%，大陸經濟復甦將為亞太經濟增長提供強大動力。

澎湃新聞報導，大陸經濟的前景將逆勢而上，國際貨幣基金（IMF）預計，今年大陸全年經濟增長預計將達1.9%，而6月預測為1.0%。

展望未來，張濤分析，往好的方面來說，疫苗研發速度可能比預期要快。亞太地區在這方面獨具優勢，大陸和印度是全球疫苗或藥品的主要生產國。另一方面，未來可能面對更多的下行風險，比如疫情可能再度暴發，治療手段和疫苗研發的進度可能比預期要慢。金融情緒可能惡化，這將可能引發新增信貸驟減，或者導致現有債務無法展期。

張濤強調，前全球正面臨一個建設更加美好、未來的重大轉型時刻。在努力抗擊疫情之際，實現更為智能、更為綠色、更具包容性的經濟增長，正成為新的全球共識，亞太地區應該抓住這個機遇。

為此，張濤表示，可以考慮數字化和綠色復甦作為重點領域。在數位化和自動化方面亞太地區已經躋身世界前列，數位化使居家辦公成為可能，從而讓更多的企業在疫情期間得以持續運轉。