快訊

原因不明！水公司東港營運所主任突倒路旁 送醫不治

疫情帶來缺藥危機？藥品供應鏈改變 五款藥品將退出台灣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

IMF副總裁：大陸經濟復甦將為亞太提供強大動力

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
IMF副總裁張濤稱，大陸地區貿易量已占亞太地區貿易總量逾20%，大陸經濟復甦將為亞太經濟增長提供強大動力。圖／外灘金融峰會官網
IMF副總裁張濤稱，大陸地區貿易量已占亞太地區貿易總量逾20%，大陸經濟復甦將為亞太經濟增長提供強大動力。圖／外灘金融峰會官網

IMF副總裁張濤24日在上海召開第二屆外灘金融峰會上表示，大陸地區貿易量已占亞太地區貿易總量逾20%，大陸經濟復甦將為亞太經濟增長提供強大動力。

澎湃新聞報導，大陸經濟的前景將逆勢而上，國際貨幣基金（IMF）預計，今年大陸全年經濟增長預計將達1.9%，而6月預測為1.0%。

展望未來，張濤分析，往好的方面來說，疫苗研發速度可能比預期要快。亞太地區在這方面獨具優勢，大陸和印度是全球疫苗或藥品的主要生產國。另一方面，未來可能面對更多的下行風險，比如疫情可能再度暴發，治療手段和疫苗研發的進度可能比預期要慢。金融情緒可能惡化，這將可能引發新增信貸驟減，或者導致現有債務無法展期。

張濤強調，前全球正面臨一個建設更加美好、未來的重大轉型時刻。在努力抗擊疫情之際，實現更為智能、更為綠色、更具包容性的經濟增長，正成為新的全球共識，亞太地區應該抓住這個機遇。

為此，張濤表示，可以考慮數字化和綠色復甦作為重點領域。在數位化和自動化方面亞太地區已經躋身世界前列，數位化使居家辦公成為可能，從而讓更多的企業在疫情期間得以持續運轉。

延伸閱讀

昆山舉辦兩岸壘球賽 大陸台商組團以球會友

北市小六生抽籤打疫苗 疾管署：各縣市可調配取得疫苗

大陸抽砂船台灣淺灘盜砂 船員判刑、船沒收

研發競賽！嬌生新冠疫苗恢復在美試驗 巴西准中製疫苗進口

相關新聞

IMF副總裁：大陸經濟復甦將為亞太提供強大動力

IMF副總裁張濤24日在上海召開第二屆外灘金融峰會上表示，大陸地區貿易量已占亞太地區貿易總量逾20%，大陸經濟復甦將為亞...

昆山舉辦兩岸壘球賽 大陸台商組團以球會友

台商落戶昆山投資今年已是第30年，疫情持續下，昆山今（24）日舉行媽祖杯海峽兩岸慢速壘球邀請賽，昆山市委常委、統戰部部長...

iPhone 12在陸炒翻天 華為Mate 40預售賣光

iPhone 12系列手機23日在中國大陸上市，已經出現哄抬價格的亂象，其中iPhone 12 Pro 512G甚至比官方定...

屢被蹭商標 大牌的煩惱

日前，搜尋引擎「今日頭條」起訴「今日油條」一事，引發「傍大牌」討論。借知名企業品牌註冊或使用與之相近的商標招攬自家生意現象，近年時有發生。專家認為，大量有爭議商標流入市場，給商業秩序帶來不利影響，乃至

馬雲：螞蟻集團完成上市定價 「數位貨幣將重新定義貨幣」

聯合國數位合作高級別小組聯合主席馬雲24日在第二屆外灘金融峰會上表示，昨晚在上海，決定螞蟻集團上市的定價。這麼大規模的I...

周小川：年輕人儲蓄率下滑 有利擴大內需

中國人民銀行前行長周小川24日出席「第二屆外灘金融峰會開幕」演講稱，在雙循環的發展戰略下，內循環會更加暢通，年輕一代的儲...

負面清單管理、人民幣國際化….人行行長有最新說法

中國人民銀行行長易綱今（24）日在第二屆外灘金融峰會上表示，要全面實施准入前國民待遇加負面清單管理制度，推動開放理念和模...

王岐山對大陸金融業提出「三要」

大陸國家副主席王岐山今（24）日在第二屆外灘金融峰會發表視頻致辭時，對大陸金融業提出要堅持金融服務於實體經濟、要堅持防範...

時隔17年人行法將大修 提高金融違法罰款十倍

時隔近17年，《中國人民銀行法》將再度大修。人行23日晚間披露修訂草案徵求意見稿，加大對金融違法行為的處罰力度，罰款提高...

外匯局：經濟有撐 推升人民幣

大陸國家外匯管理局發言人王春英昨（23）日表示，近期人民幣升值，主要是受到經濟基本面的支撐。

無印良品生鮮超市登陸

無印良品生鮮超市（MUJI meal solution supermarket）在大陸的首個賣場選址上海，預計2021年...

8月起…砍單TCL華星面板

華為因為晶片斷供而不得不減少生產手機的零配件訂單，長期為華為生產手機和電視螢幕的TCL華星表示，從8月起已遭華為砍單；券...

熱門新聞

港媒：習近平的嚴重警告 特別是講給台灣分裂勢力聽的

國泰航空拒就新合約談判 不簽就解雇

兩岸關係緊張之際 丁守中提「一國兩府」

「線上養牛」躺著賺？他被榨光畢生積蓄 才知牛根本不存在

習近平重批美：中國人民惹不得

香江風情／國泰舉刀屠龍 滙豐銅獅重光

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。