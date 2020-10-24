昆山舉辦兩岸壘球賽 大陸台商組團以球會友

台商落戶昆山投資今年已是第30年，疫情持續下，昆山今（24）日舉行媽祖杯海峽兩岸慢速壘球邀請賽，昆山市委常委、統戰部部長金健宏在開球儀式上表示，努力將昆山打造兩岸產業合作最緊密、社會文化交流最深入、落實「同城待遇」最全面的兩岸深度融合發展示範區。

「昆山媽祖杯」海峽兩岸慢速壘球邀請賽自2011年首次舉辦，已邁入第十年，昆山台協榮譽會長孫德聰表示，今年是台商投資昆山30周年，10萬台胞台屬在昆山工作生活，昆台融合早已成為宜居宜業的樂土。

孫德聰說，昆山著力建設台商大陸精神家園，精心舉辦包括昆山媽祖杯慢速壘球邀請賽在內的各項活動，著力將慧聚廣場建設為昆台文化交流品牌載體和台商大陸精神家園高地。

昆山是兩岸經貿文化交流最頻繁的地區，更是大陸台商投資最活躍、台資企業最密集投資地，金健宏強調，將推進昆山深化兩岸產業合作試驗區建設，全面落實惠及台胞措施，加快昆山68條措施和服務台胞台企20條新政紅利，落實同城待遇。

第十屆昆山媽祖杯海峽兩岸慢速壘球邀請賽今日在昆山開發區慧聚慢速壘球公園舉行開幕式，疫情下今年由大陸各地台商球隊參賽，;p 來自昆山、天津、上海、廈門、武漢、成都、西安共有21支參賽隊伍、420人參加比賽。

出席開幕式還包括江蘇省台辦副主任李衛華，蘇州市台辦副主任楊伍林等人。