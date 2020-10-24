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馬雲：螞蟻集團完成上市定價 「數位貨幣將重新定義貨幣」

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
阿里巴巴創辦人馬雲24日在第二屆外灘金融峰會上表示，已經決定旗下螞蟻集團上市的定價。美聯社
阿里巴巴創辦人馬雲24日在第二屆外灘金融峰會上表示，已經決定旗下螞蟻集團上市的定價。美聯社

聯合國數位合作高級別小組聯合主席馬雲24日在第二屆外灘金融峰會上表示，昨晚在上海決定螞蟻集團上市的定價。這麼大規模的IPO，是有史以來第一次在紐約以外定價。五年前想都不敢想，但是奇跡發生了。數位貨幣可能會重新定義貨幣。

澎湃新聞網報導，馬雲強調，今日的金融體系是工業時代的產物，是為了解決工業化而設置的全面的工業新金融體系。而未來的金融體系是要解決方案的問題，幫助80%的小企業和年輕人來帶動剩下20%的人。評價這個體系的唯一的標準是普惠、包容、綠色和可持續。背後的大數據、雲計算和區塊鏈等前沿技術在今天能夠擔當起巨大的責任。

馬雲指出，數位貨幣可能會重新定義貨幣，儘管貨幣的主要功能依然存在，但是數位貨幣一定會重新定義貨幣，就像蘋果手機重新定義手機。數位貨幣今天遠遠沒有到達標準的時候，而是創造價值的時候，是需要思考如何通過數位貨幣建立新型的金融體系，更要思考這世界上應該有要有經得起考驗的技術這基礎上所建立的數據庫。

馬雲呼籲，新金融體系是未來的方向，創新走在監管前面是正常的。在二戰以後，當時的人們有遠見為後代為未來設計一個很好的金融體系，今天有責任去建立一個真正屬於未來、屬於年輕人和下一代、屬於這個時代的金融體系。今天全球的金融體系必須改革，不然不僅僅是失去機會的問題，而是讓全世界陷入更多的困境。

馬雲分享觀點，第一，今天要思考的是如何和未來結合，如何適應未來的標準，怎麼樣去彌補未來的空白。如果永遠重複別人的語言，討論別人設計的主題，不但會迷失現在，更會錯失未來。第二，創新是一定要付出代價的，這代人必須有所擔當。很多時候把風險控制為零，這才是最大的風險。第三，必須擁有基於大數據的信用體系。

二戰

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