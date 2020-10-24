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負面清單管理、人民幣國際化….人行行長有最新說法

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
中國人民銀行行長易綱。中新社資料照片
中國人民銀行行長易綱。中新社資料照片

中國人民銀行行長易綱今（24）日在第二屆外灘金融峰會上表示，要全面實施准入前國民待遇加負面清單管理制度，推動開放理念和模式的轉變；人民幣國際化要堅持市場主導，要減少對人民幣跨境使用的限制。

在持續推動金融業開放方面，易綱表示，第一是要全面實施准入前國民待遇加負面清單管理制度，推動開放理念和模式的轉變。他稱，儘管大陸金融業開放步伐很快，但人行在與外資金融機構、境外央行的溝通中也注意到，外資在機構准入和展業限制解除後，仍需申請諸多許可，面臨不少操作性問題，對金融業開放的訴求依然較多，這表明金融業向負面清單管理的轉變還有不少工作要做。

第二是要統籌推進金融服務業開放、人民幣匯率形成機制改革和人民幣國際化。易綱稱，人民幣匯率形成機制改革要增強人民幣匯率彈性，更好地發揮匯率在宏觀經濟穩定和國際收支平衡中的「自動穩定器」作用。

他強調，人民幣國際化要堅持市場主導，監管當局主要是減少對人民幣跨境使用的限制，順其自然。新形勢下的人民幣國際化可在堅持市場主導的基礎上，進一步完善對本幣使用的支持體系，為市場作用的發揮創造更好的環境和條件。

易綱表示，第三是在加快開放的同時防範風險。加強宏觀審慎管理，提高金融監管的專業性和有效性，建好各類「防火牆」，提高防範和化解重大風險的能力，使監管能力與開放水準相適應。

人民幣 易綱 外資

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