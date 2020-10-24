快訊

美19歲男計畫槍殺拜登被捕！車上搜出多把步槍、爆裂物

美麗灣渡假村仲裁結果出爐 台東縣府6.29億元買回

王岐山對大陸金融業提出「三要」

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
大陸國家副主席王岐山。路透資料照片
大陸國家副主席王岐山。路透資料照片

大陸國家副主席王岐山今（24）日在第二屆外灘金融峰會發表視頻致辭時，對大陸金融業提出要堅持金融服務於實體經濟、要堅持防範化解金融風險、要堅持金融創新與加強監管並重的「三要」。

澎湃新聞報導，在要堅持金融服務於實體經濟方面，王岐山表示，金融脫離實體經濟就是無源之水，無本之木。大陸金融不能走投機賭博的歪路，不能走金融泡沫自我循環的歧路，不能走龐氏騙局（指投資詐騙）的邪路。

在要堅持防範化解金融風險方面，王岐山表示，金融業遵從的安全性、流動性、效益性三原則中，安全性永遠排在第一位。要加強制度和能力建設，使大陸金融企業經得起開放條件下市場競爭、經濟週期變化、外部衝擊考驗。要標本兼治，用經濟發展的增量削減風險，用規範的方式應對風險。在市場化、法治化的基礎上，有序處置風險，守住不發生系統性風險的底線。

在要堅持金融創新與加強監管並重方面，王岐山稱，近年來金融新技術廣泛應用，新業態層出不窮，在提高效率帶來便利的同時，也使得金融風險不斷放大。有理想但不能理想化。要在鼓勵金融創新，激發市場活力，擴大金融開放與金融監管能力之間尋求平衡。

王岐山還表示，近年來，大陸經濟市場和資源「兩頭在外」的國際大循環動能明顯減弱，內需對經濟增長的貢獻日益強勁。未來，大陸經濟內需潛力會不斷釋放。將堅持供給側結構改革，繼續擴大內需，更多依託國內市場，提升供給體系對需求的有效性。

他還強調，要把大陸經濟增長動力，從要素驅動轉向創新驅動，從投資拉動轉向消費投資雙驅動，從「兩頭在外」轉向自主與開放相容，消除要素流動障礙的阻滯，暢通國民經濟循環，更大範圍把生產和消費聯繫起來，擴大交易範圍，推動分工深化，提高生產效率，促進財富創造。

實體經濟 王岐山 金融風險

延伸閱讀

新聞眼／韓戰 曾讓兩岸站穩腳跟

習近平重批美：中國人民惹不得

大陸加強「抗美援朝」宣傳 趙春山：目的是大內宣

11月3日台灣最危險時刻？ 學者這樣說

相關新聞

王岐山對大陸金融業提出「三要」

大陸國家副主席王岐山今（24）日在第二屆外灘金融峰會發表視頻致辭時，對大陸金融業提出要堅持金融服務於實體經濟、要堅持防範...

時隔17年人行法將大修 提高金融違法罰款十倍

時隔近17年，《中國人民銀行法》將再度大修。人行23日晚間披露修訂草案徵求意見稿，加大對金融違法行為的處罰力度，罰款提高...

外匯局：經濟有撐 推升人民幣

大陸國家外匯管理局發言人王春英昨（23）日表示，近期人民幣升值，主要是受到經濟基本面的支撐。

無印良品生鮮超市登陸

無印良品生鮮超市（MUJI meal solution supermarket）在大陸的首個賣場選址上海，預計2021年...

8月起…砍單TCL華星面板

華為因為晶片斷供而不得不減少生產手機的零配件訂單，長期為華為生產手機和電視螢幕的TCL華星表示，從8月起已遭華為砍單；券...

美制裁效應 華為營收增速趨緩

大陸電信設備商龍頭華為昨（23）日發布業績，在全球化供應鏈體系面臨巨大壓力下，和去年同期比較，前三季銷售收入增速降至9....

王野玩出平衡車一片天

小米集團投資的九號機器人公司（Ninebot，納恩博），為全球雙輪電動平衡車巨頭，將在A股科創板上市，為科創板首例CDR...

喜茶創辦人 30歲身價190億

胡潤研究院發布《2020年胡潤百富榜》，30歲的喜茶創始人聶雲宸以人民幣45億元（約新台幣193.1億元）身家首次闖入榜...

搭雙11便車 麥當勞中國與阿里巴巴數位化合作

搶在「天貓雙11」前，麥當勞中國推出阿里巴巴跨端輕店舖「官方會員店」，並接入阿里巴巴商業操作系統，滿足消費者全域全場景的...

兩岸半導體產業高峰論壇登場 專家：一加一大於二

兩岸半導體產業（合肥）高峰論壇23日在安徽省合肥市舉行，有來自兩岸半導體業界的專家學者、企業代表500多人與會。

雙11優惠太複雜 網：不買可省100%

中國將迎來新冠疫情後第一次「雙11」購物節，今年戰況與往年有些不同。天貓、京東的雙11提早於本月21日凌晨0時就開放預售...

天貓雙11送大禮 人民幣1分錢抽套房

天貓22日宣布，有100多家房企提供80萬套特價房集體參加天貓雙11，特價房範圍覆蓋近300座城市，其中以鄭州房源最多、...

熱門新聞

11月3日台灣最危險時刻？ 學者這樣說

港珠澳大橋通車兩年 每年慘賠80億元今年更慘

沒交代原因突被裁 12年員工痛批國泰航空不近人情

港龍航空熄燈 22航線恐出現「真空」

美將售台3武器 陸官媒：一劑徹頭徹尾的毒藥

習近平重批美國，搞霸權必然是死路一條

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。