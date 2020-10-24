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王野玩出平衡車一片天

經濟日報 / 記者蔡敏姿／綜合報導
Ninebot聯合創始人、總裁王野秉。 圖／聯合報系資料庫
Ninebot聯合創始人、總裁王野秉。 圖／聯合報系資料庫

小米集團投資的九號機器人公司（Ninebot，納恩博），為全球雙輪電動平衡車巨頭，將在A股科創板上市，為科創板首例CDR（大陸存託憑證）。Ninebot聯合創始人、總裁王野秉持著「好玩最重要」，並發下豪語要讓全球每個人使用過平衡車。

今年9月30日，九號機器人公司在上交所科創板啟動招股說明，募集資金除了用在平衡車外，智慧電動車和智慧配送機器人也成為重點布局。九號機器人公司也是科創板首例CDR，為海外上市的陸企回A股上市的一種方式。

九號機器人公司成立於2012年，總部位於北京，2014 年10月獲小米、紅杉、順為資本共同注資8,000多萬美元，並成為小米生態鏈新成員。2015年併購賽格威（Segway），為全資子公司。公司以人民幣100億元市值入選「蘇州高新區·2020胡潤全球獨角獸榜」。

王野的科技夢在大學時期就開始萌芽，從接觸機器人到參加競賽項目，2006年畢業於北京航空航天大學機器人研究所工學碩士學位，同年聯合創辦北京博創興盛機器人技術有限公司並擔任總經理。他主持開發，模塊化教育機器人、足球機器人、RAPTOR排爆機器人等產品，擁有多項發明專利。

「機器人肯定也是先從好玩開始的」王野說，在北航的學術教育觀點：科學的推動力是好奇，而不是實用。九號機器人公司核心技術團隊來自北京航空航天大學菁英及矽谷的互聯網人才。公司電動平衡車有數十款產品，登上過春晚、閱兵儀式，如今成為時尚潮流的代步工具。他曾立下一個目標，希望每個地球人在長大前，都會使用公司產品至少一個輪子。

不過，三年虧損近人民幣30億元，成為投資人疑慮。招股書披露，近三年分別虧損人民幣6.2億元、17.9億元及4.5億元，共虧損近人民幣30億元。公司智慧服務機器人收入占比低於0.5%，而智慧電動平衡車系列和智慧電動滑板車系列營收占逾90%。

此外，路權問題，電動平衡車、電動滑板車在很多地區沒有路權，尤其在北京、上海等地都已經頒布禁止相關產品上路的規定。

北京 人民幣 路權

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