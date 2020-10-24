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喜茶創辦人 30歲身價190億

經濟日報 / 記者戴瑞芬 / 綜合報導
喜茶創始人聶雲宸。 圖／聯合報系資料庫
喜茶創始人聶雲宸。 圖／聯合報系資料庫

胡潤研究院發布《2020年胡潤百富榜》，30歲的喜茶創始人聶雲宸以人民幣45億元（約新台幣193.1億元）身家首次闖入榜單，而且是「90後」富豪中唯一一位白手起家的企業家。

誰能想到，一杯杯奶茶竟然賣出讓人意想不到的百億財富密碼。90後的聶雲宸才剛三十而立，依舊是創業的黃金年齡，便已躋身中國百富榜。賣奶茶，是聶雲宸第二次創業；但喜茶的成功，不能不提聶雲辰的的第一次創業——賣手機。

2010年雷軍「做每個人都買得起的中國手機」成立小米，19歲的聶雲宸從廣東科技技術職業學院專科畢業後，也開始賣起手機，但在雷軍口中「風口來了，豬都會飛」的互聯網黃金年代，聶雲辰創業卻慘遭滑鐵盧。

無奈之下，他只好放手一試，免費幫人刷機裝軟件來吸引客戶。大膽創新讓聶雲辰手機店的客流量大幅上漲，賺到了人民幣20萬元的人生第一桶金。拿著這筆錢， 他盯上了奶茶行業，

2012年聶雲宸的第一家奶茶店在廣東江門亮相，取名皇茶。開業三天促銷過後，皇茶生意就一落千丈，甚至只有單日人民幣20元的營業額，聶雲辰又開始大膽創新，「從消費者出發，反向定製」，研發出新品芝士奶蓋茶。

他拋棄傳統用的奶茶粉，使用新鮮的芝士、鮮奶、茶葉現泡，沒想到一炮而紅，掀起奶蓋茶旋風。

皇茶店外開始人潮排隊後，聶雲辰就向外擴張，規模越來越大，2015年底皇茶在珠三角地區就開出近50家門市。但越來越多的山寨皇茶到處林立，無奈之下，聶雲辰壯士斷腕，品牌改新商標「喜茶」。

喜茶成為了聶雲宸茶飲傳奇的起點。IDG資本和投資人何伯權拿出人民幣1億元A輪投資，還包括流量和關注度，讓喜茶瞬間紅了起來。

2017年2月喜茶上海首店開業，一度創下「最長排隊7小時」、「一杯茶30元被黃牛炒到上百元」等驚人紀錄，上海單店每天賣出近4,000杯奶茶，日營業額達人民幣8萬元（約新台幣34.3萬元）。

截至2019年底，喜茶不僅在大陸43個城市開出了390家店，也在新加坡、日本等全球各地開出上百家店，僅2019年就新增門市220家。其中，廣州創下單日賣出飲品4,879杯的最高銷售紀錄，深圳則創下全城一年銷量超過兩千萬杯的業績。

喜茶的成功，正如聶雲宸所說，喜茶是經過不斷試錯之後才醞釀出來的。

今年三十而立的聶雲宸以人民幣45億元的身價，登上胡潤富豪榜，已經實現了財務自由。

人民幣 奶茶 創業

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