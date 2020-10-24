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外匯局：經濟有撐 推升人民幣

經濟日報 / 記者李仲維／綜合報導

大陸國家外匯管理局發言人王春英昨（23）日表示，近期人民幣升值，主要是受到經濟基本面的支撐。

前人行行長周小川則認為，不必過度關注人民幣幣值、指數的近期走勢，這其中有疫情管理、經濟增長差異帶來的影響，也有大家對美元存疑的連鎖反應。

王春英昨在國新辦記者會上表示，大陸率先控制新冠疫情，經濟社會恢復發展，國際貨幣基金預測今年大陸將是唯一實現經濟正增長的主要經濟體。出口形勢良好，境外長期資金增持人民幣資產，人民幣匯率在市場供求推動下有所升值。

她指出，總體來看，人民幣升值的幅度還是相對溫和的。今年以來，人民幣兌美元升值4.5%，美元指數下跌4.3%，歐元兌美元升值5.9%，日圓兌美元升值4.1%。比較來看，人民幣與主要貨幣表現是基本一致的。

王春英稱，在內外部因素共同作用下，未來人民幣匯率有望在合理均衡水準上繼續保持雙向波動和基本穩定。聰明的市場總是能看到硬幣的正反兩面，既充分認可大陸經濟基本面對人民幣匯率的支撐，同時也高度關注各種外部不穩定、不確定性因素可能使人民幣保持有漲有跌、雙向波動。

王春英透露，外匯局會進一步配合人民銀行持續深化人民幣匯率市場化改革，維護人民幣匯率在合理均衡水準上基本穩定。

金融時報報導，在談到近期人民幣持續走強時，周小川在2020金融街論壇年會上說，不必過度關注人民幣幣值、指數的近期走勢，這其中有疫情管理、經濟增長差異帶來的影響，也有大家對美元存疑的連鎖反應。

由於大陸實行浮動匯率制度，隨著人民幣兌美元匯率波動，購買人民幣資產情況就會有相應變化，周小川認為，這都不是人民幣國際化最關鍵的因素。

國家外匯管理局披露的數據顯示，截至9月底，大陸外匯存底餘額為3兆1,426億美元，比去年底上升346億美元。王春英對此表示，前三季大陸境內外匯市場供求保持基本平衡，外匯存底餘額變動，主要受匯率折算和資產價格變化等因素影響。

人民幣 外匯

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