搭雙11便車 麥當勞中國與阿里巴巴數位化合作

搶在「天貓雙11」前，麥當勞中國推出阿里巴巴跨端輕店舖「官方會員店」，並接入阿里巴巴商業操作系統，滿足消費者全域全場景的需求。這也意味麥當勞中國與阿里巴巴開啟全面戰略合作。

此次合作，雙方將在餐飲行業全場景業務，以及線上全域消費者精細化營運展開深入探索。依託阿里巴巴商業操作系統的數位化能力，麥當勞中國將在發掘新會員、促進會員活躍度、增加營運效率等全局業務上獲得新的增長潛力。

在2020天貓雙11全球狂歡季正式開售前，麥當勞中國與阿里巴巴開啟全面戰略合作，包括推出阿里巴巴跨端輕店舖「官方會員店」，並接入阿里巴巴商業操作系統，滿足消費者全域全場景的需求。

跨端輕店舖集合會員、行銷內容、卡券售賣、外賣、到店取餐等功能於一身，並將成為麥當勞中國在阿里巴巴數字經濟體多個應用程式端的統一用戶訪問頁面。雙方橫向打通麥當勞中國、淘寶、生活的會員體系，實現分散各端的多種不同消費服務場景下的數據互聯互通，這意味著消費者會可享受全場景貫通的服務體驗。

2019年麥當勞中國服務顧客超過10億人次。截至9月底，大陸有超過3,600家麥當勞餐廳，員工人數超過18萬。麥當勞中國一直在加速開店，積極布局數位化，2020年將計畫開店430家。本次接入阿里巴巴商業操作系統，也標誌著麥當勞中國的數位化進程又邁上一個新台階。

今年天貓雙11期間，麥當勞中國與天貓首發聯合發布天貓雙11「訂製桶」，雙方未來還會在此基礎上合作推出更多新產品。值得一提的是，麥當勞中國還通過淘寶、天貓、支付寶、餓了麼、口碑等發佈多場景、多品類的消費者權益活動。

阿里巴巴集團副總裁靖捷表示，麥當勞不僅是餐飲行業的領先品牌，更是一個在線上線下有著多樣化消費場景的綜合品牌。很高興通過和麥當勞的合作，以創新融合的方式滿足並超越消費者在全場景下的消費需求。