兩岸半導體產業高峰論壇登場 專家：一加一大於二

兩岸半導體產業（合肥）高峰論壇23日在安徽省合肥市舉行，有來自兩岸半導體業界的專家學者、企業代表500多人與會。

中新社報導，合肥市副市長王文松表示，合肥作為海峽兩岸積體電路產業試驗區，近年來積極與台資台企展開合作，引進一大批龍頭企業在合肥投資興業，推動半導體產業實現跨越式發展。目前合肥集聚積體電路企業超過280家，從業人員超過2.5萬人。

中國工程院外籍院士施敏透過遠端視頻在論壇上表示，近年來，大陸積體電路產業不斷壯大，大陸成為全球最大的半導體消費市場。台灣在半導體產業領域經驗豐富，兩岸半導體產業合作前景廣闊，兩岸應該密切合作，相互配合，最終形成一加一大於二的效應。

中國積體電路產業發展諮詢委員會委員、中國半導體行業協會專家委員會主任嚴曉浪表示，大陸半導體產業需要聚集高端人才和技術，形成實用型、複合型、高端型人才培養機制，培養創新型人才和卓越工程師，確保半導體產業可以持續得到人才支撐。

中國半導體行業協會副理事長于燮康認為，長三角半導體產業優勢明顯，擁有較為完整的產業鏈，長三角半導體產業應該加強深度融合，特別是在人才、技術、資金、市場領域加強合作，助推半導體產業發展。