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特斯拉：大陸全自動駕駛目前不漲價

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
特斯拉客戶支持官方微博23日公告，大陸區全自動駕駛(FSD)目前不會漲價。路透
特斯拉客戶支持官方微博23日公告，大陸區全自動駕駛(FSD)目前不會漲價。路透

特斯拉客戶支持官方微博23日公告，大陸區全自動駕駛（FSD）目前不會漲價。目前該售價為人民幣6.4萬元（約新台幣27.5萬元）。

澎湃新聞報導，特斯拉CEO馬斯克22日在推特上表示，FSD下周一開始價格將上漲2,000美元，本次漲價後價格已高達1萬美元。當天，馬斯克再次發推特稱，FSD價格上漲將推遲到下周四。

他還稱，目前FSD價格上漲只適用於美國地區。不過，隨著其他國家或地區FSD測試版本的發布，也會有類似的價格上漲。

值得一提的是，今年7月FSD就曾漲價1,000美元。彼時，馬斯克發推特稱，「隨著該軟件獲得監管機構批准後，完全自動駕駛能力價格將繼續上漲，因為將更接近於完全自動駕駛的能力。到那時，完全自動駕駛能力的價值可能超過10萬美元。」

馬斯克 漲價 特斯拉

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