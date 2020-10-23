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疫情當前 王健林：中小民企抓現金、活得久是王道
大連萬達集團董事長王健林22日在論壇上表示，因疫情關係，絕大多數大陸企業整體都進入了賺辛苦錢、賺慢錢時代。中小民營企業應少談「高大上」的管理理念，抓成本、抓現金流，活得久才是王道。
澎湃新聞網報導，王健林在「2020天府論壇」上演講稱，全球疫情尚未結束，加上內外部經濟形勢不斷變化，大陸經濟復甦的基礎仍不穩固，中國經濟也由高速增長階段轉入了高質量發展階段。
王健林說，大陸改革開放以來，經濟發展速度快，40年來大陸GDP年均增長9.5%，經濟總量增33.5倍，快速擴大市場，為企業發展創造大量的機會，賺錢相對容易些。
王健林指出，眼下經濟形勢發生很大變化，由高速增長階段轉入高質量增長階段，過去那種「追風口、賺大錢」的機會越來越少，各行業競爭趨於白熱化，絕大多數企業整體都進入了賺辛苦錢、賺慢錢時代，暴利、賺大錢時代一去不返。
「對於民營企業尤其是對於一些中小民營企業來說，少談一些什麼高大上的管理理念，企業經營回歸本質，下大力氣抓成本、抓現金流，保證企業活下去、活得久才是王道。」他說。
王健林還表示，他理解企業家精神，最重要的是創新、勤奮、堅持。在當前困難和挑戰增多的經濟形勢下，更有必要強調這種企業家精神。
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