快訊

誰辯贏美國辯論完結篇？川普慢熱但「意外正常」錯過啥絕招

手刀前往！好市多開賣iPhone 12 各色有現貨省千元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

華為前三季營收增幅跌至個位數 達9.9%

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
華為今年前三季營收成長9.9%，基本符合市場預期，但明顯不如前兩年。路透
華為今年前三季營收成長9.9%，基本符合市場預期，但明顯不如前兩年。路透

華為23日公布，今年前三季實現銷售收入人民幣6,713億元，較去年同期成長9.9%。儘管表現基本符合市場預期，但比起前兩年，營收增長動能已明顯減緩。

華為表示，在全球面對新冠疫情的嚴峻挑戰下，全球化的供應鏈體系同時面臨巨大的外部壓力，這給華為的生產、運營帶來不少的困難。但華為會盡最大努力尋找解決方案，努力生存和向前發展，致力履行與客戶和供應商的義務。

華為稱，下一階段將充分利用華為在AI、雲端、5G、運算等ICT技術的能力，聯合夥伴提供場景化解決方案、發展行業應用，釋放5G紅利，幫助企業實現商業成功，幫助政府實現興業、惠民、善政的目標。

華為2018年全球銷售收入達人民幣7,212億元，年比增長19.5％，凈利潤593億元，增長25.1％。2019年華為實現全球銷售收入人民幣8,588億元，增長19.1%，凈利潤627億元，增長5.6%。

華為22日晚間線上發布高階Mate40系列手機和麒麟9000處理器。華為消費者CEO余承東表示，公司目前處於非常艱難的時刻，正在經歷美國政府的第三輪禁令，這一禁令極不公正，導致華為處境艱難。

大陸中信證券指出，華為在9月15日之前已經儲備了大量晶片，預計應可支撐未來1~2年使用，而且不排除華為會透過副品牌分拆、新機分批限量出貨等方式，為華為主品牌贏取更長的存貨使用時間，但中短期華為仍面臨著較高的不確定性。

人民幣 品牌 疫情

延伸閱讀

效能超越蘋果A14 Bionic、高通S865+？華為Kirin 9000處理器現身

華為Mate 40系列登場！三機型規格、售價全曝光

華為史上最強手機亮相

美國砸10億美元 要巴西電信業棄用華為、中興

相關新聞

iPhone12在中國被炒作 最多比訂價貴1.3萬元

陸媒報導，iPhone12系列手機今天在中國上市，已經出現哄抬價格的亂象，其中iPhone12 Pro 512G甚至比官...

華為前三季營收增幅跌至個位數 達9.9%

華為23日公布，今年前三季實現銷售收入人民幣6,713億元，較去年同期成長9.9%。儘管表現基本符合市場預期，但比起前兩...

陸全年汽車產銷 可能降幅4%

中汽協數據微信公眾號22日披露，預計今年全年汽車產銷量降幅可能會在4%左右。明年受經濟增長帶動，產銷有望小幅增長。

東莞台博會29日登場 30台企首參展

繼京台科技論壇、重慶．台灣周、兩岸企業品牌發展論壇近日相繼召開之後，東莞台博會將於29日在廣東東莞登場，有包括英業達、正...

大陸5G手機出貨量 超過1億

據大陸工信部21日消息，截至9月底，大陸累計建設5G基站69萬個，基本實現了地市級的5G覆蓋。目前累計終端連接數已超過了...

前3季 陸3大電信業日賺16.5億

中國電信22日公布第三季業績，三大電信業者第三季成績單已全部出爐。據測算，今年前三季，三大業者共計淨利達人民幣1,050...

河北市場大 台企台青推台灣味

河北地處華北平原，其地理位置優越、人文薈萃，孕育了璀璨的飲食文化；所謂「民以食為天」，食品業發展衡量的基礎以人口數為重，...

雙11送好康 無條件抽套房

天貓昨（22）日宣布，有100多家房企提供80萬套特價房集體參加天貓雙11，特價房範圍覆蓋近300座城市，其中以鄭州房源...

華為史上最強手機亮相

華為22日晚間發表年度旗艦機皇Mate 40，華為消費者業務CEO余承東在全球線上發表會上證實，華為Mate 40系列手...

陶冬：陸經濟復甦與世界脫軌

瑞士信貸第一波士頓董事、亞洲區首席經濟分析師陶冬指出，從任何意義上來說，大陸經濟在第3季的數據都是靚麗的，他預估未來在經...

十四五規劃看點 五年大戲…五個趨勢

十四五規劃將帶動大陸人均國內生產毛額（GDP）從1萬美元邁向1.5萬美元的高收入經濟體，但經濟增速滑入中速增長；疫情未退...

喬山上海業績 疫外大爆發

台資企業喬山健身器材（上海）公司今年大舉搶攻大陸內需市場，疫情衝擊業績不減反增，總經理李永楷表示，原本九成訂單來自海外且...

熱門新聞

習近平警告美國：中國人民是惹不得 惹翻了是不好辦的

華為囤5G基地台晶片 傳台積電在美制裁前出貨200萬顆

橋水達利歐：大陸被所有人低估 基金今年回報25%

羊來了！蒙古國贈送大陸的三萬隻羊 首批4千頭已入境

「每次買菜少1顆」！ 丈夫偷藏性藥出軌 上海女子怒用榔頭打死

反制美 陸要改開戰條件

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。