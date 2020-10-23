華為前三季營收增幅跌至個位數 達9.9%

華為23日公布，今年前三季實現銷售收入人民幣6,713億元，較去年同期成長9.9%。儘管表現基本符合市場預期，但比起前兩年，營收增長動能已明顯減緩。

華為表示，在全球面對新冠疫情的嚴峻挑戰下，全球化的供應鏈體系同時面臨巨大的外部壓力，這給華為的生產、運營帶來不少的困難。但華為會盡最大努力尋找解決方案，努力生存和向前發展，致力履行與客戶和供應商的義務。

華為稱，下一階段將充分利用華為在AI、雲端、5G、運算等ICT技術的能力，聯合夥伴提供場景化解決方案、發展行業應用，釋放5G紅利，幫助企業實現商業成功，幫助政府實現興業、惠民、善政的目標。

華為2018年全球銷售收入達人民幣7,212億元，年比增長19.5％，凈利潤593億元，增長25.1％。2019年華為實現全球銷售收入人民幣8,588億元，增長19.1%，凈利潤627億元，增長5.6%。

華為22日晚間線上發布高階Mate40系列手機和麒麟9000處理器。華為消費者CEO余承東表示，公司目前處於非常艱難的時刻，正在經歷美國政府的第三輪禁令，這一禁令極不公正，導致華為處境艱難。

大陸中信證券指出，華為在9月15日之前已經儲備了大量晶片，預計應可支撐未來1~2年使用，而且不排除華為會透過副品牌分拆、新機分批限量出貨等方式，為華為主品牌贏取更長的存貨使用時間，但中短期華為仍面臨著較高的不確定性。