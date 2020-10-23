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iPhone12在中國被炒作 最多比訂價貴1.3萬元

中央社 / 台北23日電
果粉期待的iPhone 12、iPhone 12 Pro今天正式登台開賣。記者陳立儀／攝影
果粉期待的iPhone 12、iPhone 12 Pro今天正式登台開賣。記者陳立儀／攝影

陸媒報導，iPhone12系列手機今天在中國上市，已經出現哄抬價格的亂象，其中iPhone12 Pro 512G甚至比官方定價高出人民幣3000元（約新台幣1.3萬元）。

綜合財聯社、科創版日報與界面新聞報導，iPhone12系列23日上午正式開賣後沒多久，非官方的線下管道、網路商店與平台已經陸續有賣家將全新的手機銷售資訊上架，而且開價普遍高於官方定價，平均貴了人民幣800元到1000元。

報導指出，價格被炒作最嚴重的是iPhone 12 Pro512G，黃牛喊價已經比官方定價高出約3000元，而且還在持續變動。

報導引述蘋果經銷商相關人士稱，過去幾年iPhone的新品都呈現破發情形（價格跌破發行價），原本市場預估iPhone 12系列的情形應該也會一如既往，但是今天上午出現的炒作情形，「讓人有些意外」。

報導分析，iPhone 12系列價格被炒高的主要原因有兩個：第一是「市場需求強勁」，而且被視為iPhone6以來最具吸引力的產品，可望滿足過去5年以來累積的換機需求；第二是「貨源緊俏」，物以稀為貴。一名經銷商提到，往年能分配到上百支，今年不到100支，因此退還一些客戶的訂金。

報導並提到，今年蘋果對於iPhone12系列的銷售管道嚴格管控，經認證的經銷商在進貨後，禁止在線上平台販售，同時不得向海外市場銷售；如果向非授權實體店供貨時，必須當場開箱並啟動手機，以防全新手機流入線上通路。如果經銷商違反規定，將裁罰40萬元。

由於市場價格混亂，讓沒有事前預購的大陸消費者眼花撩亂，一名經銷商建議，如果沒有急迫的換機需求，再等一段時間，價格很快就會降下來。

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