雙11送好康 無條件抽套房

天貓昨（22）日宣布，有100多家房企提供80萬套特價房集體參加天貓雙11，特價房範圍覆蓋近300座城市，其中以鄭州房源最多、上海第二，廣州位居第三。

澎湃新聞報導，房產的銷售額，將不會計入今年雙11的總成交金額中。

此外，今年雙11，天貓還將送消費者一套房。從昨日起，網友上淘寶App搜索「我的好房」，可以不用門檻直接參加房子抽獎，抽到的人可以用人民幣0.01元購買一套房的終身使用權。

這套房子位於武漢，面積107平方公尺（約32坪），按照終身使用權的中獎規則，中獎者可以在這套房子裡居住到2057年。 如果中獎者不在武漢生活，天貓方面表示，根據附近一年平均人民幣7萬元的租金，中獎者將成為一位房東。

此外，天貓雙11還準備20套一年使用權和一年收租權的房子，從昨日起至11月11日期間陸續送出。