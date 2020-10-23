華為史上最強手機亮相

經濟日報 / 特派記者戴瑞芬何佩儒／上海、台北報導
華為22日晚間發表年度旗艦機皇Mate 40。 路透
華為22日晚間發表年度旗艦機皇Mate 40。 路透

華為22日晚間發表年度旗艦機皇Mate 40，華為消費者業務CEO余承東在全球線上發表會上證實，華為Mate 40系列手機搭載麒麟9000 5G ，他說：「這是史上最強的Mate手機，也是最後一款採用麒麟晶片的絕版之作。」

華為Mate 40系列是手機行業首批採用5奈米製程的5G晶片，擁有更高的效能，是由台積電代工，但美國科技制裁的禁售令，讓台積電趕工只出給華為不到1,000萬顆， 因此這款手機也將為全球限量款。

台灣供應鏈業者分析，華為在此逆境下，仍力圖推出新機求生存，依照市場原有的忠誠粉絲，加上不少因民族意識挺華為的消費者，預料仍有一定的買盤。不過9月15日以後，許多供應鏈已停止出貨給華為，華為手中的零組件，除了已支應首波開賣，一旦熱賣後市場追單，只會更快消化掉有限的庫存，後續恐更加難以為繼。使得華為即使看到Mate 40系列大賣，也高興不起來。

若Mate 40開賣後，市場銷量不如預期，顯示消費者對於華為手機部門的未來發展有所疑慮，擔心手上的新機可能會變成「末代」手機或「孤兒」手機，對華為的手機市占率無疑是雪上加霜，也將打擊華為員工信心。

對所有的手機廠來說，推出新機的目的就是希望大賣，很少有手機廠得面對華為這種大賣也不是、不賣也不是的窘境。台灣供應鏈也了解華為現今處境的困難，為維持訂單，紛紛增加其他非蘋的接單。華為在台供應鏈包括台積電、大立光、欣興、大毅、華新科、聯詠、晶技、京元電等。

華為Mate 40系列共有四款機型亮相，包括6.5吋的華為Mate 40，6.76吋的華為Mate40pro，6.76吋的華為Mate 40 Pro Plus以及6.76吋的華為Mate 40 RS保時捷設計款。

華為也把壓箱底的技術全部用到Mate 40身上，麒麟9000晶片採用八核心CPU架搆，配備24核超強圖形圖像處理器，以及AI算力更強悍的NPU，華為Mate 40系列手機可以連續使用36個月不卡頓。

台積電 余承東 保時捷

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