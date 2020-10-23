十四五規劃看點 五年大戲…五個趨勢

十四五規劃將帶動大陸人均國內生產毛額（GDP）從1萬美元邁向1.5萬美元的高收入經濟體，但經濟增速滑入中速增長；疫情未退，加上美中衝突，大陸提出「以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進」的新發展格局，加劇「一球兩制」風險上升。十四五規劃將牽動全球敏感神經。

中共中央19屆五中全會將在10月26日至29日在北京召開，主要討論制定「國民經濟和社會發展第14個五年規劃」和「2035年遠景目標」的建議。

每五年一次的規劃是中國最重要的政策藍圖，主要是對國家重大建設項目、生產力分布和國民經濟重要比率關係等作出規劃，為國民經濟發展遠景規定目標和方向。

自1953年制定第一個五年規劃以來，大陸已經發布了13個五年規劃。從1953年GDP總量316億美元，人均GDP約54美元，到2020年GDP總量有望突破15兆美元，人均GDP達到1.08萬美元，正好和今年全球人均水平相當。

而十四五規劃即將開局，在2021-2025年的未來五年將推出一批重大改革開放舉措、重大工程和專案，前瞻十四五規劃，大陸智庫提出有五大趨勢。首先是全球重心將「 東升西降」中美加速脫鉤。

據大陸國務院發展研究中心評估，疫情的影響將持續至2022年，貫穿十四五前半段，進而推動全球政治經濟治理體系加速變革。而中國對美國趕超態勢更明顯，中美博弈進一步加劇。國發中心預測，十四五期間中、美、歐經濟占比將分別達到18.1％、21.9％和19.3％；而大陸經濟總量將在2027年超過歐盟，在2032年超過美國。

第二個趨勢，是大陸經濟確立落入中度增長區間。國泰君安研究院報告評估，據IMF預測2020-2024年全球平均經濟增速下降約1.05個百分點，對中國實際GDP拉低約0.47個百分點。因此推算十四五期間，大陸經濟增速會在2025年放緩至4.9％，到2030年逐步降至4.45％。

第三個趨勢是大陸邁入高收入經濟體，經濟結構從出口型製造大國，加速向消費型市場驅動轉換。

據大陸國務院發展研究中心的預測，到2024年底大陸人均國 民收入將超過1.4萬美元；消費率將由2019年的55.4％上升至2025年的60％，投資率由43.1％下降至40％。因此十四五期間大陸將持續擴大內需，降低居民儲蓄率，用居民內部消費需求消化投資產生的產能，承接以前的出口，形成自我暢通、自我循環的經濟體。用一句話來概說，十四五期間，儲蓄率持續下降，消費、投資對經濟的貢獻率差距會進一步擴大。

第四個趨勢是擴大金融改革開放。中信證券報告指出，疫情是個放大器，疫情後刺激政策導致實體經濟與金融脫鈎，因此金融體系改革地位提升，資本市場改革成為亮點，在金融開放背景下，將擴大開放有競爭力的金融市場以應對促進雙循環格局，預計金融改革在十四五規劃中的地位將明顯提升。

第五個趨勢，就是數位經濟將成為十四五主要的創新增長；產業「數智化」特徵更明顯。據大陸工信部指出，十四五期間政府直接參與投資發展新基礎產業，可以吸引民間資本投資，進而擴大需求、增加就業、穩定增長，而新基建的三大核心將是5G通訊、AI數位化和雲計算大數據分析。