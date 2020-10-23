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喬山上海業績 疫外大爆發

經濟日報 / 特派記者戴瑞芬 / 上海22日電
喬山健身器材（上海）公司總經理李永楷展示自家健身器材的零組件，強調不會被美國斷貨。目標要挑戰全球健身器材製造商第一大龍頭地位。記者戴瑞芬 / 攝影
喬山健身器材（上海）公司總經理李永楷展示自家健身器材的零組件，強調不會被美國斷貨。目標要挑戰全球健身器材製造商第一大龍頭地位。記者戴瑞芬 / 攝影

台資企業喬山健身器材（上海）公司今年大舉搶攻大陸內需市場，疫情衝擊業績不減反增，總經理李永楷表示，原本九成訂單來自海外且以商用產品為主，但疫情衝擊海外訂單銳減，不過，大陸的家用健身器材卻接單爆量、賣到快斷貨。

走訪喬山健康科技集團全球最大的工廠就在上海嘉定出口加工區，2001年投資建廠，開廠至今已經將近20年，產量占集團總量的六成，甚至供應台灣約四成的中間材。

其中，以整機成品裝配、標準檢測、研發創新為主的朱橋廠，廠區有12萬平方公尺，員工2,000人；以關鍵零組件自主供應鏈為主的興順廠有4萬平方公尺，員工500人。

李永楷透露，11間廠房繞完一圈就要兩個半小時，員工上班一天走1萬步是家常便飯，80歲的董事長羅崑泉每次到廠區巡視也是健步如飛。

疫情前，喬山產品主要外銷到歐美，九成產品都出口，商用機產能占60%，家用機不到30%。

原本在大陸只做生產基地，市場銷售有限，但疫後宅經濟爆發，加上大陸強力擴大內需，李永楷說，喬山是上海也是大陸疫後最早復工復產的製造業，2月中下旬開工後還擴大招工。

9月最新統計，今年不但沒有被疫情打倒，在陸銷售反而比去年同期增加六成。

除了銷售另闢蹊徑，還有意想不到的附加價值，因為家用機是透過電商平台銷售，所以拿到的是現金。因此，有別其他外銷製造業出口產品等待現金回流較久，喬山現金流寬鬆，反而可以擴大增產。

據大陸官方統計，2020運動健身人群達到4.3億人，近幾年複合成長率高達7%，而產值規模可達人民幣336億元，體育消費總額達人民幣1.5兆元。

李永楷分析，大陸運動健身市場發展已經成熟，即將開局的「十四五」規劃，要力推雙循環，尤其擴大內需。

看好健康產業發展是健康中國戰略重要的一環，每年都會超過兩位數字成長，不只未來五年，甚至十年都大有可為，喬山也會因應大環境改變，加強布局大陸內需市場。

李永楷認為，各大連鎖健身俱樂部下半年閉館、空場窘況加劇，運動健身行業加速大洗牌，反觀家用型電動跑步機在美國電商平台亞馬遜上的銷量，卻上升了好幾倍，宅商機真的來了，喬山要把握這個宅商機，目標要從全球第三大的健身器材製造商挑戰全球第一大龍頭地位。

健身 喬山 疫情

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