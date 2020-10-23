「魔鏡」雲運動‧‧‧秘密武器

喬山健身器材（上海）公司總經理李永楷表示，疫情影響，讓居家運動商機大爆發，喬山當機立斷切入「雲運動」，上健身房能做的，宅在家也能做，喬山的秘密武器就是「魔鏡」。

「魔鏡」就是新概念的健身螢幕，李永楷說，「魔鏡」掛在家中，乍看之下雖和穿衣鏡沒什麼差異，但只要連結專屬的App，就能呼叫一對一教練，把家變成健身房。

李永楷說，生產線產能由商用向家用轉移的同時，喬山從5G和AI著眼，設計一種可穿戴的硬體設備，讓教練與學員可以遠程訓練，數據會被記錄反饋到教練的終端。

「魔鏡」App內置超過200堂的線上健身課程，最大的特色就是具有「動態感知」功能，內建3D實時動態捕捉鏡頭，和500萬畫素高清晰輔助攝影鏡頭，判斷健身者動作，透過軌跡提示，及時校正姿勢，指引動作精準到位，宛如居家教練。

會叫「魔鏡」，也是因為喬山的運動健身器材設計常引領時代潮流。李永楷透露，連美國科幻電影《絕地救援》上，主角麥特戴蒙在太空站引體訓練的跑步機，還有美國航空母艦、大陸南極科研艦雪龍號，都有喬山的產品。