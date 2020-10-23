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電信三大咖 日賺16億
中國電信昨（22）日公布第3季財報，三大電信業者第3季成績單全部出爐。據測算，今年前三季，三大電信業者共計淨利達人民幣1,050.9億元，平均日賺人民幣3.84億元（約新台幣16.5億元）。
中新經緯報導，數據顯示，中國電信前三季營收人民幣2,926.14億元，年增3.5%；淨利人民幣187億元，年增1.7%。中國移動前三季營收人民幣5,744億元，年增1.4%；淨利816億元，年減0.3%。中國聯通前三季營收人民幣2,253.5億元，年增3.8%；淨利47.8億元，年增10.8%。據測算，三大電信業者今年前三季合計營收約人民幣1兆923.69億元，淨利1,050.9億元，平均日賺約人民幣3.84億元。
在用戶數方面，截至9月底，中國移動的行動電話用戶總數約9.46億戶，其中4G客戶總數達7.7億戶，5G套餐客戶總數達1.14億戶；中國聯通行動電話用戶淨減929萬戶，達3.09億戶；中國電信的行動電話3.49億戶，淨增1,378萬戶，其中5G套餐用戶數達6,480萬戶，淨增6,019萬戶。
根據工信部20日發布的前三季通信業經濟運行情況，前三季電信業務收入累計為人民幣1兆228億元，年增3.2%，增速與上半年持平。
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