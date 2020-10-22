截至9月陸5G基地台已達69萬個 終端連接數逾1.6億戶

大陸工信部信息通信發展司司長聞庫22日在國新辦記者會上表示，未來三年大陸5G仍處於上升發展階段，需要保持戰略定力。截至9月底，大陸累計建設5G基地台69萬個，目前累計終端連接數已超過1.6億戶。

據中國網消息指出，今年前三季大陸電信業務總量較去年同期大幅增長18.6%，固定資產投資較去年同期增長16.5%，其中5G投資占比達到38.2%。

截至9月底，大陸累計建設5G基地台69萬個，目前累計終端連接數已超過了1.6億戶，大陸超高畫質影音、雲端遊戲、移動雲、VR等個人應用場景逐漸豐富，醫療、能源、自動駕駛等垂直行業實踐不斷深化。

同時，大陸工信部運行監測協調局局長黃利斌表示，大陸半導體產業正處在加快發展的階段，下一步大陸將優化完善積體電路產業發展環境，加強產業鏈上下游協同創新，加強知識產權保護，促進要素資源的自由流動，營造公平公正的市場環境。