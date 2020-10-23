聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸全年汽車產銷 可能降幅4%

聯合報 / 記者李仲維／綜合報導
中汽協數據微信公眾號22日披露，預計今年全年汽車產銷量降幅可能會在4%左右，圖為21日登場的「2020年第九屆新疆秋季國際車展」。（中新社）
中汽協數據微信公眾號22日披露，預計今年全年汽車產銷量降幅可能會在4%左右，圖為21日登場的「2020年第九屆新疆秋季國際車展」。（中新社）

中汽協數據微信公眾號22日披露，預計今年全年汽車產銷量降幅可能會在4%左右。明年受經濟增長帶動，產銷有望小幅增長。

中國汽車工業協會副秘書長陳士華分析，今年前三季，商用車受國三淘汰、基建因素影響表現強勢；乘用車低端車型和豪華車兩極分化明顯；新能源汽車市場正在進入轉型升級時期；庫存方面略好於去年水準；行業效益恢復態勢良好。

工信部新聞發言人黃利斌今在國新辦記者會上表示，從前三季的累計情況看，汽車的產銷量比去年同期還是呈現下降的趨勢，但商用車增勢相對比較好。

黃利斌指出，前三季大陸汽車產銷量分別為1,696萬輛和1,712萬輛，比去年同期分別下降6.7%和6.9%，其中乘用車產銷量分別為1,322萬輛和1,338萬輛，比去年同期均下降12.4%。

他稱，商用車產銷量分別為374萬輛和375萬輛，比去年同期分別增長21.5%和19.8%。9月汽車產銷量分別為252萬輛和257萬輛，比去年同期增長14.1%和12.8%。從近幾個月的情況來看，汽車產業的恢復形勢還是處於持續向好的狀態。

黃利斌還表示，據行業機構預測，第四季大陸商用車受投資拉動影響，將續保持快速增長態勢，乘用車在相關消費政策帶動下，也將保持一定增長。機構預測，今年全年汽車總銷量接近2,500萬輛，預計明年大陸汽車有望保持恢復正增長。

公眾號 微信

延伸閱讀

羊來了！蒙古國贈送大陸的三萬隻羊 首批4千頭已入境

橋水達利歐：大陸被所有人低估 基金今年回報25%

汪洋：絕不允許台灣在外部勢力干涉下分裂出去

大陸首座晶片大學 22日上午江蘇南京成立

相關新聞

華為史上最強手機亮相

華為22日晚間發表年度旗艦機皇Mate 40，華為消費者業務CEO余承東在全球線上發表會上證實，華為Mate 40系列手...

河北市場大 台企台青推台灣味

河北地處華北平原，其地理位置優越、人文薈萃，孕育了璀璨的飲食文化；所謂「民以食為天」，食品業發展衡量的基礎以人口數為重，...

陸全年汽車產銷 可能降幅4%

中汽協數據微信公眾號22日披露，預計今年全年汽車產銷量降幅可能會在4%左右。明年受經濟增長帶動，產銷有望小幅增長。

東莞台博會29日登場 30台企首參展

繼京台科技論壇、重慶．台灣周、兩岸企業品牌發展論壇近日相繼召開之後，東莞台博會將於29日在廣東東莞登場，有包括英業達、正...

大陸5G手機出貨量 超過1億

據大陸工信部21日消息，截至9月底，大陸累計建設5G基站69萬個，基本實現了地市級的5G覆蓋。目前累計終端連接數已超過了...

前3季 陸3大電信業日賺16.5億

中國電信22日公布第三季業績，三大電信業者第三季成績單已全部出爐。據測算，今年前三季，三大業者共計淨利達人民幣1,050...

雙11送好康 無條件抽套房

天貓昨（22）日宣布，有100多家房企提供80萬套特價房集體參加天貓雙11，特價房範圍覆蓋近300座城市，其中以鄭州房源...

陶冬：陸經濟復甦與世界脫軌

瑞士信貸第一波士頓董事、亞洲區首席經濟分析師陶冬指出，從任何意義上來說，大陸經濟在第3季的數據都是靚麗的，他預估未來在經...

十四五規劃看點 五年大戲…五個趨勢

十四五規劃將帶動大陸人均國內生產毛額（GDP）從1萬美元邁向1.5萬美元的高收入經濟體，但經濟增速滑入中速增長；疫情未退...

喬山上海業績 疫外大爆發

台資企業喬山健身器材（上海）公司今年大舉搶攻大陸內需市場，疫情衝擊業績不減反增，總經理李永楷表示，原本九成訂單來自海外且...

電信三大咖 日賺16億

中國電信昨（22）日公布第3季財報，三大電信業者第3季成績單全部出爐。據測算，今年前三季，三大電信業者共計淨利達人民幣1...

「魔鏡」雲運動‧‧‧秘密武器

喬山健身器材（上海）公司總經理李永楷表示，疫情影響，讓居家運動商機大爆發，喬山當機立斷切入「雲運動」，上健身房能做的，宅...

熱門新聞

華為囤5G基地台晶片 傳台積電在美制裁前出貨200萬顆

iPhone 12藍醜到上熱搜 恐在大陸引發退貨潮

香港東城戲院傳因鬧鬼關門…前身是殯儀館 廁所最猛

羊來了！蒙古國贈送大陸的三萬隻羊 首批4千頭已入境

陸外交部：將以捐贈等方式 提供發展中國家新冠疫苗

橋水達利歐：大陸被所有人低估 基金今年回報25%

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。