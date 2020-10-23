前3季 陸3大電信業日賺16.5億

中國電信22日公布第三季業績，三大電信業者第三季成績單已全部出爐。據測算，今年前三季，三大業者共計淨利達人民幣1,050.9億元，平均日賺約3.84億元（約新台幣16.5億元）。

中新經緯報導，數據顯示，中國電信前三季營收為人民幣2,926.14億元，增長3.5%；淨利187.06億元，增長1.7%。中國移動前三季營收為人民幣5,744億元，增長1.4%；淨利816億元，下降0.3%。中國聯通前三季營收為人民幣2,253.55億元，比去年同期上升3.8%；淨利47.84億元，增長10.8%。

據測算，三大電信業者今年前三季合計營收約人民幣1兆923.69億元，淨利1,050.9億元，平均日賺約人民幣3.84億元。

在用戶數方面，截至9月底，中國移動的移動用戶總數約9.46億戶，其中4G客戶總數達7.70億戶，5G套餐客戶總數達1.14億戶；中國聯通移動出賬用戶淨減929萬戶，達3.092億戶；中國電信的移動用戶達3.49億戶，淨增1,378萬戶，其中5G套餐用戶數達6,480萬戶，淨增6,019萬戶。

截至9月底，三家基礎電信業者的行動電話用戶總數達16億戶，年增0.1%。其中4G用戶數為12.93億戶，年增2.3%，在行動電話用戶總數中占比為80.8%，占比較去年底提高0.7個百分點。

根據工信部20日發布的前三季通信業經濟運行情況，前三季電信業務收入累計為人民幣1兆228億元，年增3.2%，增加速度與上半年持平。