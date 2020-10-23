大陸5G手機出貨量 超過1億

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

據大陸工信部21日消息，截至9月底，大陸累計建設5G基站69萬個，基本實現了地市級的5G覆蓋。目前累計終端連接數已超過了1.6億戶，其中5G手機出貨量超過1億。

中通社報導，當天大陸國新辦舉行記者會，媒體高度關注大陸5G建設進展。工信部發言人、運行監測協調局長黃利斌指出，前三季度大陸電信業務總量同比大幅增長了18.6%，其中5G網路和終端商用快速發展。截至9月底，累計建設5G基站69萬個，終端連接數已超過了1.6億戶。超高清視訊、雲遊戲、移動雲、VR等個人應用場景逐漸豐富，醫療、能源、自動駕駛等垂直行業實踐不斷深化。　　

日前，調研機構Strategy Analytics發表研究報告指出，今年全球5G智慧手機銷量會達到2.5億部，目前大陸市場銷售的5G手機出貨量領先於美國。調研機構Counterpoint Research的報告指出，7月分將近八成的5G手機出貨量來自大陸市場，創歷史新高。

工信部信息通信發展司長聞庫介紹，5G應用發展態勢地域逐漸從東部引領向「東部領先、中西部並進」發展；領域涵蓋工業、能源、醫療、教育、交通、商業等多個行業；主體逐漸轉向商業用戶牽頭或深入參與；應用層次逐漸向設備控制、質量管控等核心業務拓展。

日前，中國工程院鄔賀銓院士在中國國際信息通信展上指出，5G商用一周年取得了預期的成就，交出了全球矚目的年檢答卷，但是5G發展仍需要長期負重前行。未來2至3年，5G建設發展還將處於持續上升階段，還有大量工作要做。

「5G不是4G+1G，5G是由傳統的面向個人拓展到面向各個行業，是一個非常有挑戰性的藍海。」聞庫表示，大陸下一步將繼續推動形成建設好、發展好、應用好5G的良好生態，其中非常重要的一點，就是要形成全球5G合作共贏的主流認識，繼續加大國際合作力度，廣泛開展5G技術、產業、應用等方面的合作，持續推動5G應用創新，促進形成新的經濟增長點，共同應對新冠疫情帶來的經濟下行壓力

疫情 院士

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