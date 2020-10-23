東莞台博會29日登場 30台企首參展

聯合報 / 記者李仲維／綜合報導

繼京台科技論壇、重慶．台灣周、兩岸企業品牌發展論壇近日相繼召開之後，東莞台博會將於29日在廣東東莞登場，有包括英業達、正崴、台達電等30家台灣上市科技業者及OEM、ODM代工大咖台商將首次參展。

儘管新冠疫情未歇、兩岸關係緊張，但陸方仍照常舉辦年度性的兩岸經貿交流活動，例如京台科技論壇20日就以線上線下視訊連線方式，在北京、台北同步舉行。

據中新社報導，東莞台灣名品博覽會（東莞台博會）將於10月29日至11月1日在廣東東莞舉行，已有來自台灣、廣州、深圳、成都、北京、昆明等地350多家台商報名參展，其中有30家上市台商科技企業、一批OEM、ODM代工大咖台商將首次亮相，搶抓粵港澳大灣區發展新商機。

東莞市台港澳事務局局長黃慧紅表示，在新冠肺炎疫情的影響下全球經濟放緩，而大型上市台企看好粵港澳大灣區的發展商機，本屆東莞台博會上，英業達集團、正崴集團、康舒科技、驊盛科技、台達電子、研華科技、全創光電、邁新光電、泰碩電子、利泰物聯網、東和超聲波、信易電氣等上市台商科技企業都將首度集聚東莞台博會。

本屆東莞台博會還在展區上特設兩岸電子產業合作專區、兩岸特色專區、採購商對接行銷專區。

除了即將登場的東莞台博會，21日有三場兩岸經貿交流活動同時召開，分別是在江蘇蘇州舉行的兩岸企業品牌發展論壇、重慶．台灣周開幕、在北京舉行的台商產業轉型升級圓桌會議。

大陸全國台企聯榮譽會長丁鯤華認為，用工業互聯網及物聯網與生產相結合，是台商發展的核心內容。隨著大陸5G、新基建、光電等相關產業不斷發展，將有很多大規模新興企業湧現，台商需找到未來發展主軸並參與其中；還應轉變思路，加強對採購方式、設計方案、研發人員等整體的軟體應用，而非單純依靠設備升級。

大陸國台辦副主任裴金佳表示，今年前三季，兩岸貿易額年增12.4%，台商對大陸投資總體保持增長，台商在大陸經營基本穩定，許多企業業績逆勢增長，兩岸的產業鏈、供應鏈持續穩固，兩岸經貿合作符合市場規律、符合兩岸同胞的利益需求，具有強大的驅動力和抗干擾能力。

他稱，明年大陸經濟增速可望超過8.2%。大陸市場空間廣闊，發展韌性強大，經濟穩定長期向好。在當前世界經濟低迷的大背景下，大陸仍是台商投資興業的最好選擇和最大機遇。

台商 北京

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