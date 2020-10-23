河北市場大 台企台青推台灣味

河北地處華北平原，其地理位置優越、人文薈萃，孕育了璀璨的飲食文化；所謂「民以食為天」，食品業發展衡量的基礎以人口數為重，河北有近億的人口，擁有可觀的市場規模。為此，來自台灣的食品業者看準商機，在當地推廣食品品牌，把「台灣味」發揚光大。

在台灣家喻戶曉的「味全食品」於河北省廊坊市建廠，在2015年投產，生產包括味全活性乳酸菌、味全每日C果汁、味全優酪乳、味全嚴選牧場冷藏牛乳、穀物奶及貝納頌咖啡等六大品類。一期車間規劃8條產線，日產能近600噸。工廠通過AIB、ISO9001、ISO22000、CMP、HACCP、誠信體系認證，建立良好的生產過程管控制度，嚴格執行質量管理體系。

味全大陸事業經營管理部總監滕以勇表示，味全最初進來大陸市場，看重的是經濟發展的契機和前景，後來，在河北設立了廊坊工廠，因為它距離北京跟天津較近，有優越的地理優勢。「我們畢竟是做冷鏈日配的，交通便利非常重要，環渤海經濟區也擁有交通區位優勢」。

滕以勇並指出，味全十分注重從生產到物流過程中冷鏈食品的品質，也會透過導購在賣場門店，向消費者說明冷鏈品質的重要性。期許在冷藏品的全程冷鏈食安保障中，成為業界的標竿，帶給消費者新鮮、健康、安心的飲食生活。

同樣致力推廣台灣味道的，還有來到石家莊發展事業的台青洪于舜。

河北珍饌餐飲管理有限公司五台客台灣料理，目前主打的台式美食，包括蔥油餅、夜市牛排，鹹酥雞，藥膳滷味等。負責人洪于舜表示，以前主要希望在這裡能吃到台灣的味道，並將它推薦給大陸的朋友；不過，會慢慢去經營，畢竟地域不同，飲食習慣也不太一樣，目前處於努力階段，相信未來有相當的發展前景。

洪于舜介紹，其宗旨不在於給客人多麼優惠的條件，更注重食品的安全衛生，這方面要求非常嚴格，「因為食安的問題，吃嘛，人就是以吃為天，但吃的部分要吃得健康，吃得衛生。」

他回憶，起初以為台青在這裡創業，會比較艱難，難免遇到不少挫折和困難；但是，在這邊創業感覺上只有更好，沒有更差。此外，他也認為台灣的服務業水準不錯，有一定的競爭力，「相信以我們在台灣的經驗來到這邊發展，競爭力也是特別夠的」。