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橋水達利歐：大陸被所有人低估 基金今年回報25%

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
全球規模最大的避險基金橋水基金創始人達利歐。圖/新浪財經
全球規模最大的避險基金橋水基金創始人達利歐。圖/新浪財經

全球規模最大的避險基金橋水基金創始人達利歐22日表示，在大陸的基金年初至今回報高達25%，幾乎所有人都低估了大陸市場的投資機會，而橋水基金今年第2季增持了阿里、拼多多等大陸科技股。

第一財經日報報導，在橋水基金遞交給美國證監會的報告可以看出，今年第2季橋水增持了阿里、拼多多、網易等大陸科技股，投資組合前十大重倉股中，有兩項是大陸相關ETF；今年9月，橋水備案了第二檔大陸私募證券投資基金。

達利歐指出，作為一個國際投資者，必須要比較不同市場來作出投資決策，過去50多年都奉行這一原則，大陸就是一個令人興奮的標的，以高新科技的發展為例，全球只有兩個國家成氣候，也就是美國和大陸，如果看好人工智慧，或者試圖發現企業家精神，大陸和美國是最好選擇。

達利歐認為，美國被過度投資，而大陸市場卻被低估。他解釋道，當一個國家的經濟名列前矛，貨幣成為全球儲備貨幣，全球投資者自然趨之若鶩，追逐該國的資產，隨即促成了金融中心的建立，資本也必將聚集，久而久之，難免造成投資體量與經濟體量失衡，甚至允許一個國家的債務達到不健康水準，結果是更早形成的成熟市場市值遠高於新興市場。

達利歐指出，比較美國和大陸市場的相對市值、優勢，可以得出美國被過度投資，而大陸則被低估，但這種情況在發生變化，因為大陸市場越來越開放，人民幣加速國際化，流動性和資本結構也得到改善，大陸自然會吸引更多資本。這個理論也適用於其他國家，因為新舊交替就是歷史規律。

達利歐認為，大陸市場吸引力體現在，大陸國債比美債收益率高，經濟增長快於美國，企業家精神、社會創造力、新上市企業等都令人青睞，這也反映在投資者增加了大陸主要指數的持倉比例。

達利歐表示，展望未來，美國債務會越來越多，負債和鈔票會降低美元的價值，會削弱美元作為儲備貨幣的地位，大陸的貨幣和在世界經濟的地位會相對於美國增加。

達利歐指出，透過對過去500年儲備貨幣的漲跌研究，所有世界領先的貨幣都有世界儲備貨幣和世界金融中心的地位，大陸在世界GDP中的貢獻已經和美國不相上下，但是儲備貨幣中，美元仍占大多數，也就是說，貨幣化將不得不進行，在名義利率和實際利率等於零或者低於零的情況下，大陸市場更有吸引力。如果大陸能堅持目前的開放性措施，人民幣作為儲備貨幣的地位將會提高。

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