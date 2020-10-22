陸商務部：推進出口管制法配套立法 適時發布管制清單
大陸全國人大日前表決通過出口管制法，商務部新聞發言人高峰22日表示，實施出口管制是國際上履行防擴散等國際義務通行的做法，商務部將推進「出口管制法」配套立法，並根據法律規定，進一步完善並適時發布管制清單。
高峰在例行新聞發布會上指出，「出口管制法」對出口管制範圍、管制制度、管制措施以及加強國際合作等都作出了明確規定。
高峰表示，商務部將根據法律規定，進一步完善並適時發布管制清單，接下來，將積極推進「出口管制法」配套法規的立法工作，確保有效實施「出口管制法」確立的各項制度。
高峰介紹，根據大陸國務院安排，商務部帶頭起草出口管制法草案，為充分聽取社會各界對草案的意見和建議，於2017年6月至7月，商務部將「出口管制法（草案）」上網公開徵求社會公眾意見。
高峰指出，徵求意見期間，商務部共收到外國駐華使館、國內外企業、商協會、律所等意見建議252條，在後續立法過程中，相關合理建議得到積極考慮和採納，之後經過必要的立法程序，2020年10月17日，13屆全國人大常委會第22次會議表決通過「出口管制法」。
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