陸商務部：推進出口管制法配套立法 適時發布管制清單

在投資市場熱情期待拜登贏得美國總統大選來終結美中貿易戰的影響下，美元兌人民幣在10月21日來到了6.64大關，創下2018年7月以來新高，是否代表人民幣前景更加看好？現在出手投資會不會太晚呢？

2020-10-22 17:40