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IMF預估 大陸經濟明年增素將達8.2%

聯合報 / 記者賴錦宏／台北即時報導
IMF預估，明年大陸經濟增速將達到8.2%。圖為海南三亞國際免稅城「十一」期間湧現的購物潮。中新社
IMF預估，明年大陸經濟增速將達到8.2%。圖為海南三亞國際免稅城「十一」期間湧現的購物潮。中新社

根據國際貨幣基金（IMF）發布的10月《地區經濟展望》報吿，預計2020年亞太地區經濟活動將收縮2.2%，2021年反彈至6.9%。

IMF官網稱，相比2020年6月的《世界經濟展望》，更新亞太地區經濟預測，下調了0.6個百分點，原因是該地區主要新興市場經濟急劇收縮超出預期，尤其是印度、菲律賓和馬來西亞。2021年亞太地區經濟預估將增長6.9%，比6月的《世界經濟展望》，更新預測上調0.3個百分點。

與這一趨勢相反，由於第2季反彈速度比預期快，中國大陸2020年的經濟增長預期被IMF上調至1.9%，2021年經濟增速更進一步調升至8.2%。

《南華早報》21日報導稱，受基礎設施投資增加及出口激增的支撐，中國經濟反彈在第3季出現加速。

中國大陸國家統計局公布大陸國內生產毛額（GDP）的最新數據顯示，中國第3季GDP增長2.7%，證明經濟仍處於持續復甦中。

IMF表示，中國2020年全年GDP或將達到美國的73%。

經初步核算，2020年前三季，中國GDP達到近人民幣72.3兆元，按可比價格計算按年增長0.7%。其中，第1季按年下降6.8%，第2季增長3.2%，第3季增長4.9%。

不久前，IMF發布一組預測數據，稱全球2020年經濟將萎縮4.4%，中國經濟實際將增長1.9%，GDP總量首次突破15兆美元，達到15.22兆美元，成為全球主要經濟體中增速最高的一個。

根據IMF預測，中國2020年GDP總量將達到美國的73%，比於去年再提高6個百分點，成為近百年來與美國GDP最為接近的國家。

IMF

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