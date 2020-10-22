台商想回家過年 觀察人士：縮短隔離促兩岸融冰

隨著農曆年越來越近，在大陸台商呼籲兩岸以「旅遊泡泡」的方式縮短往返隔離期，讓台商得以回家過年。有接觸兩岸產業及官方人士表示，若能促成此事，將是近期兩岸融冰的契機。

兩岸關係近來在軍事、外交乃至民間互動上都更加緊張。中共軍機持續擾台、中國官媒央視日前連播3天有關「台諜案」的節目，台北地檢署也在最近已聲押退役的軍情局人員，甚至網路輿論「仇台、仇中」的氣氛也越來越濃厚。

一名和兩岸產業界及官方都有接觸的人士告訴中央社記者，「兩岸不需要走到那麼僵」，既然兩岸都重視台商，如果雙方能站在人道、重視兩岸經貿往來的角度，在疫情之下開放便民的「商務泡泡」、甚至是短期針對性的「新年泡泡」，在當前局勢下絕對是善意的舉動，能避免兩岸衝突。

他強調，台商是在海外打拚的台灣人，台灣經濟依靠外貿，沒有理由不重視台商；當前大陸也需要台商，盼台商在中美貿易戰的情況下不要撤資。在符合安全的情況下，可以盡量站在台商、台灣民眾的角度思考隔離的做法。

不過，要達成商務泡泡意味著兩岸間必須協商，也必須認同彼此的檢驗標準。

參考目前中國與韓國、德國、新加坡等國間商務人士的「快捷通道」，以及日本的商務泡泡做法，都是入境者須接受新型冠狀病毒篩檢、符合條件者縮短隔離期間，限制定點移動等。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）年初爆發，許多在大陸的台商、台幹從今年2月就沒有回家過。

現行做法下，為了返鄉一趟來回將花28天隔離，並負擔相應的核酸檢測和隔離旅館費用，加上過年期間機票價格暴漲，華航年假期間的上海台北往返價格在旅遊平台上已接近人民幣7500元（超過新台幣3萬元），對許多在大陸就業就學的人來說，返鄉成了難圓的夢。

上海的台灣人社群「台商太太新天地」近日在微信群進行一項調查：「您回家過年嗎？」在5288名參與投票者中，僅34%表示，「是的，不計成本，要回台灣與家人團圓」，以往返台過年比例都在80%~85%。

「台商太太新天地」會長蘇武因此在微信發起呼籲兩岸能仿效香港與新加坡間「旅遊泡泡」的許願活動，希望兩岸政府能讓民眾只要符合持有出發前72小時內的陰性檢測結果、過去14天未曾到過其他地方、抵達後再次接受檢測等條件，即無需強制檢疫，讓在大陸的國人能在明年春節回家看看家人。