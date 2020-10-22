陸惡劣保全開水燙母貓 釀一屍體五命網友爆怒

微博日前流傳令人心痛的惡劣虐貓事件，山西太原一名男子，19日晚間竟用開水澆燙一隻關在籠子裡的懷孕母貓，理由只是「貓偷吃了火腿腸」。雖經送一搶救，這隻被燙傷的母貓仍於21日因傷勢過重死亡，央視微博為此發表熱評，呼籲儘快立法禁止虐動物行為。

央視新聞報導，被燙傷母貓於21日下午4時左右停止心跳死亡。儘管有多位專家會診對母貓進行搶救，但由於全身燙傷面積達70%，血管清晰可見，愛心人士已為貓咪聯繫無汙染安葬，並將會有一個安葬儀式。

央視新聞微博發表熱評指出，反對虐待動物是當前大陸全社會共識，但目前卻仍停留在道德層面，每當有虐待、虐殺動物事件發生，公眾除了譴責，別無他法排解憤怒。今年兩會多位代表委員建議對此立法，期待對生命的敬畏，儘快有一層法律的底線，該文隨即以180萬點閱率衝上熱搜第二名。

根據大陸網友先前發布的影片，用開水燙貓的男子被目擊者勸阻後，辯稱貓是偷吃了火腿，目擊者和幾位好心人將貓送至附近寵物醫院後發現，母貓腹中的4隻幼貓已全部死亡。

目擊者提供的照片，母貓當時受傷相當嚴重，全身多處毛髮脫落，太原市小動物救助協會事後第一時間介入處理。該協會會長劉先生表示，「受傷貓咪體溫一直提不上去，存活機率大概只有50%。」