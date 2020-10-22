人民幣兌美元中間價調升225個基點 升至2年多來新高

中國外匯交易中心今（22）日公布的數據顯示，人民幣兌美元中間價調升225個基點，報6.6556，且連續6個交易日持續上漲，中間價升值至2018年7月11日以來最高。

21日中間價報6.6781，16:30收盤價報6.6575，23:30夜盤收報6.6502。

此外，中國人民銀行今宣布在公開市場進行人民幣500億元7天期逆回購操作，由於今有500億元逆回購到期，因此零投放、零回籠。

Wind數據顯示，本周人行在公開市場共有人民幣1,000億元逆回購到期，周四和周五均到期500億元，周一至周三沒有逆回購到期。

2020金融街論壇年會21日在北京開幕。人行行長易綱表示，堅持穩健的貨幣政策，堅定支持保市場主體穩就業；貨幣政策需把好貨幣供應總閘門，適當平滑宏觀槓桿率波動。

江海證券首席經濟學家屈慶認為，從歷史季節性規律看，第四季除10月是繳稅大月，財政存款淨回籠會給流動性帶來一定抽水效應外，第四季在財政投放和央行維穩跨年流動性需求的背景下，流動性整體充裕程度通常高於前三季。

他表示，在目前銀行體系長期負債壓力較大，人行有意呵護資金面的背景下，相信第四季人行也將維護流動性合理充裕的狀態，第三季流動性偏緊的格局將有望邊際緩和。