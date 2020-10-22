聽新聞
test
0:00 / 0:00
人民幣兌美元中間價調升225個基點 升至2年多來新高
中國外匯交易中心今（22）日公布的數據顯示，人民幣兌美元中間價調升225個基點，報6.6556，且連續6個交易日持續上漲，中間價升值至2018年7月11日以來最高。
21日中間價報6.6781，16:30收盤價報6.6575，23:30夜盤收報6.6502。
此外，中國人民銀行今宣布在公開市場進行人民幣500億元7天期逆回購操作，由於今有500億元逆回購到期，因此零投放、零回籠。
Wind數據顯示，本周人行在公開市場共有人民幣1,000億元逆回購到期，周四和周五均到期500億元，周一至周三沒有逆回購到期。
2020金融街論壇年會21日在北京開幕。人行行長易綱表示，堅持穩健的貨幣政策，堅定支持保市場主體穩就業；貨幣政策需把好貨幣供應總閘門，適當平滑宏觀槓桿率波動。
江海證券首席經濟學家屈慶認為，從歷史季節性規律看，第四季除10月是繳稅大月，財政存款淨回籠會給流動性帶來一定抽水效應外，第四季在財政投放和央行維穩跨年流動性需求的背景下，流動性整體充裕程度通常高於前三季。
他表示，在目前銀行體系長期負債壓力較大，人行有意呵護資金面的背景下，相信第四季人行也將維護流動性合理充裕的狀態，第三季流動性偏緊的格局將有望邊際緩和。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言