快訊

荒謬！斷軌44公分只報3公分 局長：台鐵人接電話聽錯了

閱讀過去，滋養未來：「新竹州圖書館」的前世今生

聽新聞
test
0:00 / 0:00

人民幣兌美元中間價調升225個基點 升至2年多來新高

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
人民幣兌美元中間價升至兩年多來新高。路透
人民幣兌美元中間價升至兩年多來新高。路透

中國外匯交易中心今（22）日公布的數據顯示，人民幣兌美元中間價調升225個基點，報6.6556，且連續6個交易日持續上漲，中間價升值至2018年7月11日以來最高。

21日中間價報6.6781，16:30收盤價報6.6575，23:30夜盤收報6.6502。

此外，中國人民銀行今宣布在公開市場進行人民幣500億元7天期逆回購操作，由於今有500億元逆回購到期，因此零投放、零回籠。

Wind數據顯示，本周人行在公開市場共有人民幣1,000億元逆回購到期，周四和周五均到期500億元，周一至周三沒有逆回購到期。

2020金融街論壇年會21日在北京開幕。人行行長易綱表示，堅持穩健的貨幣政策，堅定支持保市場主體穩就業；貨幣政策需把好貨幣供應總閘門，適當平滑宏觀槓桿率波動。

江海證券首席經濟學家屈慶認為，從歷史季節性規律看，第四季除10月是繳稅大月，財政存款淨回籠會給流動性帶來一定抽水效應外，第四季在財政投放和央行維穩跨年流動性需求的背景下，流動性整體充裕程度通常高於前三季。

他表示，在目前銀行體系長期負債壓力較大，人行有意呵護資金面的背景下，相信第四季人行也將維護流動性合理充裕的狀態，第三季流動性偏緊的格局將有望邊際緩和。

人民幣

延伸閱讀

投資市場三變數 摩根：透過信用債券與分散股票投資

竹縣打造友善人行環境 竹北、湖口進行騎樓整平

人民幣中間價今調升322個基點 逆回購2150億元

第4季變數增多 易綱：貨幣政策盡量長時間維穩

相關新聞

兩檔最低估的中國電動車供應鏈 比亞迪大漲三倍

鴻海科技日在16日盛大登場，這是鴻海董事長劉揚偉接手鴻海集團後，最大規模的活動之一，相較於郭董霸氣總裁的風格，劉董上任一年來行事作風大相逕庭，不僅身段柔軟，上任一年多以來結盟夥伴大增，這次活動提及鴻海轉型重點...

人民幣兌美元中間價調升225個基點 升至2年多來新高

中國外匯交易中心今（22）日公布的數據顯示，人民幣兌美元中間價調升225個基點，報6.6556，且連續6個交易日持續上漲...

周小川：人民幣國際化需下更大決心 提高可自由使用

博鰲亞洲論壇副理事長、大陸央行前行長周小川21日表示，人民幣國際化過程中仍有一些雙軌問題，其中最主要是在股市，有A股、B...

劉鶴：中國經濟逐季向好 全年正增長是大概率事件

大陸國務院副總理劉鶴指出，新冠肺炎疫情讓中國經濟受到很大的衝擊，今年1季中國經濟大幅收縮，下降了6.8%。但第2季由負轉...

陸百城房價 前9月同比漲10.7%

易居房地產研究院21日發布的百城房價報告顯示，今年1-9月份，中國大陸百城新建住宅銷售均價同比上漲10.7%，其中，成都...

大陸商務部：未來幾月消費市場 將平穩回升

中國大陸消費現已恢復增長。大陸商務部官員21日稱，未來幾個月消費市場仍將平穩回升，但全面恢復到正常水平，仍需付出艱苦努力...

數字化 義烏小商品城上線

義烏小商品城的官方網站—「義烏小商品城」（www.chinagoods.com）21日上線，標誌全球著名的小商品市場全面...

「重慶·台灣周」 聚焦兩岸融合發展

第十二屆「重慶·台灣周」21日在重慶開幕，600餘名海峽兩岸嘉賓通過線上和線下參會方式，共同探討兩岸經貿合作與文化交流。

重慶台商二代 開闢新事業

「我希望我不只是『台商二代』，更希望能成為『二代台商』，不只是傳承，而是能創新發展。」重慶市台資企業協會會長、重慶理想液...

兩岸信息通信會重慶舉行 研討5G創新應用

兩岸信息通信合作發展研討會21日在重慶舉行，來自兩岸信息通信行業的企業代表及大陸相關政府部門負責人共同探討5G技術創新和...

疫後回溫 大陸傳統玩具出口負轉正

中國大陸是全球最大的玩具出口國。第十九屆中國國際玩具及教育設備展覽會21日在上海開幕，在經歷了新冠肺炎疫情衝擊後，中國大...

陸專家：十四五GDP增速約5%

大陸國家發改委前副主任彭森近日指出，大陸在「十四五」時期完全有可能把經濟增速保持在百分之五到六的區間，在不過分計較經濟增...

熱門新聞

國泰航空大裁員 數千名空姐、機師淪失業大軍

不會裁台灣員工改走優退方式？ 國泰：尚未明確定案

玻璃心碎！防彈少年團辱華爭議 大陸海關傳出這樣做

國泰裁員、港龍關門 全球航空業度寒冬

陸外交部：將以捐贈等方式 提供發展中國家新冠疫苗

解放軍證實：印度已移交「迷路」的大陸士兵回部隊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。