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周小川：人民幣國際化需下更大決心 提高可自由使用

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
博鰲亞洲論壇副理事長、中國金融學會會周小川。中新社
博鰲亞洲論壇副理事長、中國金融學會會周小川。中新社

博鰲亞洲論壇副理事長、大陸央行前行長周小川21日表示，人民幣國際化過程中仍有一些雙軌問題，其中最主要是在股市，有A股、B股、H股、紅籌股，實際資產不一樣，價格也不一樣。今後幾年內，要下更大決心大幅提高人民幣可自由使用程度。

據《界面新聞》報導，周小川在2020金融街論壇年會上指出，如果是同股不同權的產品，價格有較大差異可以理解，但同股同權產品出現明顯價差，主要或是因貨幣不可兌換、中間沒有套利機制所造成，將來必須邁一大步把這些問題解決。

周小川認為，人民幣看好、看壞主要不要太關注人民幣幣值或人民幣指數近期的走勢，目前人民幣實行浮動匯率，所以人民幣對美元匯率會有時候走高，有時候走低，走高的時候自然購買人民幣資產的人就會多一些，但這並不是最關鍵的因素。

周小川提到，近些年來，人們還逐漸突破了一些心理障礙，過去有人擔心人民幣匯率跌破7和外匯存底跌破3兆美元，「7」是個重要的心理關口，但從這兩年情況來看，人民幣匯率在數字7關口有上有下，外匯存底也保持浮動穩定。

在推進人民幣國際化方面，周小川認為，目前還存在前述的雙軌制問題。他表示，今後幾年內，大陸要下更大決心大幅提高人民幣可自由使用程度，在進一步推進資本項目可兌換的過程中要權衡利弊，對於資本流動、外匯管控等方面做更深入的政策分析研究工作，同時也要有應急準備。

人民幣 周小川

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