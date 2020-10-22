劉鶴：中國經濟逐季向好 全年正增長是大概率事件

大陸國務院副總理劉鶴指出，新冠肺炎疫情讓中國經濟受到很大的衝擊，今年1季中國經濟大幅收縮，下降了6.8%。但第2季由負轉正，增長3.2%，第3季進一步增長4.9%，前三季中國經濟增長0.7%，目前主要經濟指標逐季度向好，實現全年經濟正增長是大概率事件。

綜合《財新網》與中新社報導，劉鶴周三是在2020金融街論壇年會發表前述談話。他強調，「人民生命至上，先控制疫情，再穩步發展經濟的決策是完全正確的。」

劉鶴進一步指出，當前中國經濟正在出現幾個新趨勢。首先是，創新對發展的驅動作用加強。

他表示，在疫情衝擊和一些因素干擾下，發生了產業鏈、供應鏈阻斷的現象。但「目前壞事正在變成好事」，中國企業界、科技界全面提升科技創新能力，努力解決「卡脖子」問題，推動著產業結構優化升級，在這個過程中，也繼續鞏固國際的供應鏈，繼續擴大開放。

其次，圍繞最終需求，發展新的產業。滿足最終消費需求對中國經濟發展具有重要作用，隨著中國人均GDP不斷提高，中等收入群體的衣食住行、教育、醫療蘊含著極大的消費潛力，社會投資正向這個方向轉化，滿足人的基礎性且高質量需求的供給體系正在逐步優化。

第三，更加重視綠色發展。劉鶴說，疫情給我們的重要啟示，就是要始終促進人與自然的和諧相處，要推動綠色發展，構建綠色低碳循環發展的經濟體系，大力發展清潔能源、可再生能源、綠色環保產業，增強發展的可持續性。

劉鶴同時強調，在當前形勢下，加強國際合作至關重要，中國必須樹立強烈的「人類命運共同體」意識，改革完善全球經濟治理和推動金融深化，同時要堅持多邊主義，推動世界經濟的繁榮發展，維護人類的持久和平。在當前尤其要加強應對疫情的合作，加強宏觀政策的協調，促進全球經濟穩步復甦。