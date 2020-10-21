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螞蟻集團前三季營收5,213億元 年增42.56%

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
螞蟻集團前三季營收為人民幣1,181.91億元（新台幣5,213.4億元），年增42.56%，主要來自數位金融科技平台收入的增長。路透
螞蟻集團前三季營收為人民幣1,181.91億元（新台幣5,213.4億元），年增42.56%，主要來自數位金融科技平台收入的增長。路透

在科創板IPO獲得大陸證監會21日同意註冊後，螞蟻集團更新招股書，其中前三季營收為人民幣1,181.91億元（新台幣5,213.4億元），年增42.56%，主要來自數位金融科技平台收入的增長。

此外毛利潤人民幣695.49億元，年增74.28%；整體毛利率從去年同期的48.13%增長至58.84%。

招股書指出，這次發行的初步詢價時間為10月23日，申購時間為10月29日，繳款日期為11月2日，股票上市日期為本次股票發行結束後公司將盡快申請在科創板上市；股票代碼為688688。

這次募集資金投資四大方向，包括助力數位經濟升級（占比30%）、加強全球合作並助力全球可持續發展（占比10%）、進一步支持創新、科技的投入（占比40%）、補充流動資金（占比20%）。

螞蟻集團還指出，就本次發行上市涉及相互寶相關安排作出承諾，確保相互寶合規經營，運行公開透明、不設資金池、實行實名認證；如相關政府部推出網路互助監管規定且該等規定對相互寶的運營模式和流程提出更高監管要求，相互寶將調整運營模式和流程以滿足合規性要求；如因各種原因無法滿足合規性要求，不適合螞蟻集團作為上市公司繼續經營，則螞蟻集團將剝離相互寶業務。

36氪報導，隨後螞蟻集團董事長井賢棟，也發布了致投資者的公開信，在這封題為「因為相信，所以看見」的信中，井賢棟首次回答「螞蟻是誰，螞蟻從哪來，螞蟻要去哪兒」等問題。

同時，井賢棟再次向市場、銀行和監管機構表態稱，螞蟻不是金融機構，也不僅是一家行動支付公司，而是一家決心用今天最好的技術和資源，去助力銀行和金融機構更好地服務每一位元消費者、每一家小微企業的科技公司。

井賢棟的公開信再次向金融業喊話合作意向，螞蟻要開拓服務小微企業和長尾用戶的增量市場，選擇和合作夥伴共同做大蛋糕，而不是零和遊戲分存量蛋糕。

螞蟻受益於金融普惠，也在持續推動金融普惠，當金融不是少數階層的特權、而是人人都能參與且風險可控的服務時，螞蟻才能收益最大。

人民幣 上市公司

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