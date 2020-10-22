兩岸信息通信會重慶舉行 研討5G創新應用

兩岸信息通信合作發展研討會21日在重慶舉行，來自兩岸信息通信行業的企業代表及大陸相關政府部門負責人共同探討5G技術創新和行業應用，為推動兩岸數字經濟發展建言獻策。

中新社報導，兩岸企業家峰會信息產業合作推進小組召集人劉利華建議，兩岸信息通信研究機構、企業加強對接，繼續加強對新一代信息通信技術的研究與應用創新，開展技術交流與合作，共同推動行業發展。

劉利華說，希望兩岸繼續秉承開放合作、互利共贏的理念，探索在產業規劃、技術研發、標準制定、品牌推廣等方面建立更加緊密的合作，以更加廣闊的視野，共同開拓全球市場。

兩岸企業家峰會信息產業合作推進小組台灣方面召集人李詩欽通過視訊致詞時說，隨著製造業轉型升級，工業互聯網正成為兩岸相關產業發展的重點內容之一。兩岸應共同推動工業互聯網合作與示範，持續推進產業創新合作、人才培訓交流，開展解決方案研發，建立落地案例，發揮引領示範及輻射作用，提升兩岸工業互聯網風險防控能力。

李詩欽說，目前，全球正逐步邁入智能化時代，信息科技已深入到更多行業與企業應用中。加快普及5G應用創新，將助力兩岸經濟持續健康發展，加速兩岸製造業向數字化、網絡化、智能化推進。

中國通信企業協會會長苗建華表示，數字經濟發展離不開創新驅動、更離不開5G賦能。兩岸在5G產業鏈上各有所長、各有優劣，兩岸從業者應該加強合作、取長補短、共創契機，形成雙贏。