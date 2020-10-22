重慶台商二代 開闢新事業

「我希望我不只是『台商二代』，更希望能成為『二代台商』，不只是傳承，而是能創新發展。」重慶市台資企業協會會長、重慶理想液化氣石油有限公司總經理黃光志這樣介紹貼在自己身上的標籤。

中新社報導，黃光志在台灣出生、服兵役、讀書，他的父親1993年到重慶，是最早到重慶投資興業的台商之一。2003年，黃光志到重慶，如今他已成為「重慶女婿」，他的孩子也在重慶出生、長大、讀書。一家三代生活在重慶，成為渝台一家親的典型代表。

黃光志說，得益於台商經驗及西部大開發政策，他公司生產的年代牌廚房電器銷量一度位居重慶第一。隨著大陸同類產品的發展，公司也面臨挑戰。但他視其為機遇，調整公司形象，布局研發智能化廚電產品。

如今企業發展環境已優於黃光志父親剛到大陸創業時，黃光志希望在父親的基礎上，分享大陸經濟發展紅利，不僅能守業，還能取得更多突破。

不同於上世紀進入大陸從事傳統行業的台商，2017年在重慶設立公司的鄧鴻吉被稱為「新台商」、「二代台商」。鄧鴻吉在重慶開設了一家創意發明培訓學校，還與重慶北碚職業學校合作開設「創意發明與知識產權」專業招收學生。

如今，鄧鴻吉和他的培訓學校已累計培訓1000餘名科技教師和3000名學生，他還安排40名教師赴台灣培訓，每年帶領學生參加創新大賽、世界發明展等。鄧鴻吉說，他在川渝的工作成果已經超出他的預期，這得益於大陸及川渝兩地推出的系列惠台政策。

重慶一直是台企投資大陸的重要目的地。在渝台資企業累計達1823家、合同金額290億美元。今年1至9月，在渝筆電台資企業產值保持10%以上增長，渝台貿易額逆勢增長42.3%。台灣已成為重慶第四大貿易夥伴。