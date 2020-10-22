「重慶·台灣周」 聚焦兩岸融合發展

第十二屆「重慶·台灣周」21日在重慶開幕，600餘名海峽兩岸嘉賓通過線上和線下參會方式，共同探討兩岸經貿合作與文化交流。

中新社報導，本屆台灣周以「攜手創新·融合發展」為主題，共包括了四個部分和13個分項活動，涉及經貿交流、文化體育學術交流、基層交流等系列活動。開幕式上，中國國民黨前主席洪秀柱發來賀信，新黨榮譽主席郁慕明、台灣區電機電子工業同業公會理事長李詩欽、台灣工商建研會理事長郭國聖等，先後通過視訊對活動的舉行表示祝賀。

在今年的台灣周上，兩岸嘉賓將參加兩岸信息通信合作發展研討會、台企融入共建「一帶一路」暨台資西移考察對接，以及2020海峽兩岸（重慶）青年創業發展交流會等一系列活動，就兩岸信息通信領域合作、青年創業等主題進行對接考察和交流，為兩岸和平發展注入新的活力，為渝台產業合作開拓新的發展空間。

「大陸市場空間廣闊，發展韌性強大，經濟穩定轉好，長期向好，在當前世界經濟低迷的大背景下，仍然是台商台企投資興業的最佳選擇和最佳機遇。」大陸國台辦副主任裴金佳在致詞中表示，廣大台商台企只要把握運用機遇，積極轉型升級，一定能在新起點上獲得新發展。

數據顯示，從2009年至今，「重慶·台灣周」活動已連續舉辦了十一屆，前十一屆活動共簽約項目161個，簽約金額197.392億美元，實際落地項目97個，項目合同金額67.83億美元。合作領域涉及電子信息產業、IT配套產業、汽摩零部件、金屬冶煉、製造業、現代農業、商業、金融、服務業、基礎設施建設等。

「重慶區位優勢明顯，產業技術雄厚，政策支持突出，必將吸引愈來愈多的台商台企看好重慶、落戶重慶。台企聯願進一步加強與重慶市的聯繫與合作，為促進兩岸交流與發展攜手努力。」大陸全國台企聯榮譽會長王屏生說。