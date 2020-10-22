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疫後回溫 大陸傳統玩具出口負轉正

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
第十九屆中國國際玩具及教育設備展覽會21日在上海開幕。參觀者在一組軌道電力小火車展品前觀看。（新華社）
第十九屆中國國際玩具及教育設備展覽會21日在上海開幕。參觀者在一組軌道電力小火車展品前觀看。（新華社）

中國大陸是全球最大的玩具出口國。第十九屆中國國際玩具及教育設備展覽會21日在上海開幕，在經歷了新冠肺炎疫情衝擊後，中國大陸傳統玩具月度出口從下半年起「由負轉正」，前三季度累計出口已接近去年同期水平。

新華社報導，據展會主辦方中國玩具和嬰童用品協會的最新統計顯示，今年前兩個月，受大陸國內生產和對外運輸雙重困難影響，中國大陸傳統玩具出口額為25.7億美元，比去年同期大幅下降26.8%。截至6月份，中國大陸傳統玩具月度出口一直呈同比下降之勢，上半年累計出口105.9億美元，同比下降12.1%。

隨著大陸國內疫情防控和企業復工復產順利推進，進入7月份，傳統玩具出口進入上升空間。7月當月，實現出口35.4億美元，同比大幅增長21.2%；8月實現出口39.4億美元，同比增長2.6%；9月實現出口41.1億美元，同比增長7.9%。

1月至9月，中國大陸傳統玩具累計出口226.1億美元，雖然同比仍下降1.9%，但降幅逐月回落，今年全年傳統玩具出口有望實現正增長。這對玩具行業，尤其是對穩定廣東、浙江、山東、江蘇、福建、陜西、河北等省20個玩具主產區的經濟發展和人員就業具重要意義。

中國玩具和嬰童用品協會會長梁梅表示，受疫情期間居家隔離等因素影響，親子家庭陪伴時間增加，人們對手工、益智類玩具需求增大。玩具的受眾群體也逐漸向大齡年輕群體拓展，一些新潮玩具日益受到年輕群體歡迎。

展覽會展示一批預計於明年上市的中國大陸製造「趨勢新品」，重點聚焦手工玩具、戶外運動、教育玩具等品類，「安全」成為其共同追求目標。

疫情 新冠肺炎

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