數字化 義烏小商品城上線
義烏小商品城的官方網站—「義烏小商品城」（www.chinagoods.com）21日上線，標誌全球著名的小商品市場全面數字化轉型。
新華社報導，Chinagoods平台由中國小商品城開發運營，以義烏市場7.5萬家實體商鋪資源為基礎，服務產業鏈上游200萬家中小微企業。平台自今年4月上線測試以來，已推出PC版、App版、WAP版等多個版本，入駐商戶主體5萬多戶，註冊採購商50餘萬人。
「Chinagoods平台相當於把義烏市場的貿易生態全面線上化、數字化。」義烏小商品城集團董事長趙文閣表示，這個平台集線上展示交易、智慧倉儲物流、便利化通關、全球化供應鏈服務、信用數據採集應用、金融賦能等功能於一體。
在數字化轉型和疫情下，被稱為「世界超市」的義烏市場變「疫情之危」為「發展之機」，聚焦融入「雙循環」新格局，大力發展互聯網電商、社交電商、直播電商，迎來新一輪發展機遇。
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