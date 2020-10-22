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大陸商務部：未來幾月消費市場 將平穩回升

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

中國大陸消費現已恢復增長。大陸商務部官員21日稱，未來幾個月消費市場仍將平穩回升，但全面恢復到正常水平，仍需付出艱苦努力。

中新社報導，據官方數據，三季度中國大陸社會消費品零售總額同比增長0.9%，季度增速年內首次由負轉正。其中，9月社會消費品零售總額同比增長3.3%，連續兩個月實現正增長。

大陸商務部消費促進司副司長王斌受訪表示，四季度消費通常占全年近30%，是中國大陸消費的傳統旺季。10月以來，中國大陸消費市場人氣大幅攀升，銷售明顯加快，預計後幾個月消費市場總體仍將延續平穩回升態勢。但受疫情仍在全球蔓延等因素影響，要推動消費全面恢復到正常水平仍需付出艱苦努力。

他表示，明年是中國大陸「十四五」開局之年，消費預計將呈現較快增長勢頭。從中長期來看，中國大陸超大規模市場優勢和內需潛力將進一步發揮和釋放，消費穩健發展的基本面不會改變，消費擴容提質升級的總勢頭不會改變，消費長期向好的大趨勢也不會改變。

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