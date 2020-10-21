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穆迪：2021年陸非金融企業債券違約將持續增加

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
穆迪在一份新報告中表示，未來12個月大陸企業境內外債券違約將會繼續增加。（圖／取自新浪網）
穆迪在一份新報告中表示，未來12個月大陸企業境內外債券違約將會繼續增加。（圖／取自新浪網）

穆迪投資者服務公司在一份新報告中表示，由於大陸經濟增長放緩、企業流動性較弱以及投資者規避風險的意願加強，未來12個月大陸企業境內外債券違約將會繼續增加。

路透報導，穆迪副董事總經理鐘汶權指出，雖然大陸政府的流動性支持措施使得部分企業獲得短期再融資，進而避免了違約，但這並未顯著支持境內長期債券的發行，對短期資金的依賴性導致再融資需求反覆出現，加大了財力較弱企業的違約風險。

具體來看，財力較弱的大陸民營企業比國企更有可能違約，因為財力較弱的民企往往依賴短期資金、追求大規模舉債增長的戰略。此外，與投資級別發行人和大陸國企相比，財力較弱的大陸民企公司治理結構較弱，抵禦財務壓力的資源較少。

報告還指出，鑒於大陸經濟增長放緩造成廣泛的影響，多個行業的違約情況將會增加，但大陸境內企業債券違約率可能仍將低於全球受評非金融企業債券發行人的水準，這是因為境內債券市場由國企主導，而國企有望獲得大陸政府支持。

此外，穆迪預測今年和2021年大陸GDP增速分別為1.9%和7%。

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