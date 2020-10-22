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陸百城房價 前9月同比漲10.7%

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

易居房地產研究院21日發布的百城房價報告顯示，今年1-9月份，中國大陸百城新建住宅銷售均價同比上漲10.7%，其中，成都、江陰、珠海等城市房價同比漲幅居前。

中新社報導，報告顯示，1-9月份，大陸全國100個城市新建商品住宅成交均價為每平方公尺15801元（人民幣，下同），同比上漲10.7%，漲幅與上月基本持平。百城房價同比漲幅在今年1-2月份的異動之後，出現持續收窄跡象，最近幾個月略有企穩。

根據大陸國家統計局發佈的數據測算，1-9月份，大陸全國新建商品住宅成交均價為每平方公尺9989元。與之相比，百城新房均價每平方公尺約高出5000元左右，代表了大陸相對熱點城市的房價水平。

分城市看，報告數據顯示，今年前9個月，百城當中有7個城市房價同比漲幅超過20%，包括成都、江陰、珠海、蘇州、長沙、銀川和桂林。其中，成都漲幅最高，為26%，江陰房價同比上漲24%，珠海、蘇州、長沙房價同比漲22%。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進指出，部分城市漲幅過大，或許和成交結構有關，如蘇州和長沙等。若是考慮這類因素，那麼實際上房價過熱城市並不多，部分樓市熱度偏高城市年內或繼續強化房價調控政策。

據貝殼研究院統計，自7月份以來，本輪已有杭州、東莞、寧波、深圳、南京、銀川、徐州等15城25次推出房地產調控新政，本輪調控打擊炒房的核心目的就是穩定房價，將投資需求擠出市場。目前多數城市在新政推出後房價指數增速放緩，預計後市繼續趨穩。

房地產 人民幣

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