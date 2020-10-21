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人民幣叩關6.6創逾2年新高 專家：匯率將大波動

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導

在岸人民幣對美元21日升破6.65關口，離岸人民幣升破6.63關口，雙雙刷新2018年7月來新高。專家認為，美國第三輪疫情來襲，美國貨幣財政寬鬆將延長，有利大陸資本流動和人民幣匯率，但升值的過程中可能出現較大波動。

證券時報網報導，招商證券認為，首先，對於這一輪人民幣的升值，較為強調美元走弱的影響，美元指數的變化對於人民幣匯率有引導方向；其次，大陸率先走出疫情，在基本面和國際收支層面具有相對優勢。

展望未來，人民幣仍將維持升值趨勢，美國第三輪疫情來襲加大美國貨幣、財政寬鬆延長的必要性，從而繼續維持對大陸的資本流動和人民幣匯率較為有利的格局，不過升值的過程中人民幣匯率可能出現較大波動。

星石投資認為，今日大幅升值主要是受消息面因素影響，川普希望推出更大規模的經濟刺激計畫，市場預期美元將進一步走弱。短期來看，由於海外不確定性仍然存在（主要是美國大選郵寄投票合法性被質疑），人民幣匯率短期可能呈震盪態勢。中長期來看，人民幣保持升值趨勢。

星石投資認為，本輪人民幣升值，其實從今年5月底開始就已經啟動，尤其是十一長假後快速升值。截至10月21日，升值7.73%。此外，市場預期中美關係緩和，預期拜登勝選機率大。

人民幣 疫情 十一長假

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