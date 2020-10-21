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陸國家發改委：陸今年汽車產銷量可望接近去年水準
大陸國家發改委產業發展司處長吳衛21日在西安一個行業會議上表示，如果第4季保持增長，今年大陸汽車產銷量可望接近去年水準。
路透報導，大陸商務部市場建設司副司長胡劍萍則指出，預計大陸今年底時的汽車總保有量可能達到約2.8億輛。
據了解，中國汽車工業協會（中汽協）發布的銷售數據顯示，9月大陸汽車銷量為256.5萬輛，比去年同期成長12.8%，汽車銷量已連續六個月正增長，並連續五個月增速保持在10%以上的高速成長。
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