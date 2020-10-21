聽新聞
test
0:00 / 0:00
紫光國微跌停 30分鐘蒸發300億元市值
A股半導體族群大地震，繼韋爾股份、華潤微暴跌後，大陸晶片巨頭紫光國微21日開盤不到半小時就打入跌停，股價從人民幣124.36元跌至113.65元，市值縮水高達人民幣70多億（約新台幣301億元）。
每經網報導，紫光國微午盤持續鎖死，目前市值為人民幣689億元，今日閃崩最受傷的是股東們，據東方財富數據顯示，截至今年9月底，紫光國微股東戶數高達13.06萬戶，其中不乏中央匯金、香港中央結算等機構投資者。
中證報報導，受紫光國微影響，北方華創隨後跳水大跌逾7%，晶片業兩大巨頭股雙雙跳水，引發大陸半導體族群大地震。
紫光國微主營積體電路晶片設計與銷售，包括智慧安全晶片、特種積體電路業務，分別由紫光同芯微電子有限公司、深圳市國微電子有限公司兩個核心子公司承擔。
紫光國微公告，前三季營收人民幣23.2億元，年減6.78%，獲利人民幣6.85億元，年增87.5%。預計全年淨利預增85%至115%。。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言