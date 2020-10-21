創逾2年新高！人民幣兌美元進入6.6時代
中國外匯交易中心公布，人民幣中間價21日為6.6781元，較上一交易日調升149個基點。此外，在岸人民幣、離岸人民幣均上漲到6.6時代，雙雙創下兩年多新高。
《澎湃新聞》報導，在岸市場上，人民幣對美元匯率以6.6699開盤後，最高升值至6.6602，較前一交易日6.6818的收盤價升值超過200個基點，創下2018年7月以來的新高。
今年以來，人民幣對美元即期匯率累計升值4.3%。更多反映國際投資者預期的離岸人民幣對美元匯率10月21日盤中最高升值至6.6513，同樣創下2018年7月以來的新高。
今年以來，離岸人民幣對美元匯率累計升值4.4%。10月21日，人民幣對於美元中間價報6.6781，上調149點，升值至2018年7月16日以來最高。
今年以來，人民幣對美元中間價累計升值4.27%。
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