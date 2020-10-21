人民幣創逾兩年新高 在岸、離岸升破6.67和6.66

人民幣對美元匯率創下兩年多來新高。其中，在岸市場人民幣對美元匯率21日以6.6699開盤後，最高升值至6.6602，創2018年7月以來新高。

據上海《澎湃新聞》報導，今年以來，在岸人民幣對美元即期匯率累計升值了4.3%。

更多反映國際投資人預期的離岸人民幣對美元匯率，21日盤中最高一度來到6.6513，同樣創下2018年7月以來的新高。

今年以來，離岸人民幣對美元匯率累計升值了4.4%。

周三，人民幣對於美元中間價報6.6781，上調149點，為2018年7月16日以來最高。

今年以來，人民幣對美元中間價累計也升值了4.27%。

中信證券分析師明明認為，人民幣的走勢主要受到中美之間相互力量的影響，包括國際收支、經濟基本面表現、美元中期疲軟，以及美國大選帶來的政治擾動等，這使得人民幣走勢可能表現出總體偏強的特徵。

但從長遠角度來看，一方面，若美國經濟逐漸修復再次走向復甦，人民幣匯率將承受一定的壓力。另一方面，人民幣過強恐一定程度帶來大陸經常項目的壓力，因此長期來看人民幣匯率應不會過度走強。