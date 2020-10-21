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身價4000億 馬雲四度登大陸首富

聯合報 / 記者林宸誼／綜合報導
阿里巴巴創辦人馬雲。（中新社資料照片）
阿里巴巴創辦人馬雲。（中新社資料照片）

胡潤研究院20日發布2020胡潤百富榜，阿里巴巴集團創辦人馬雲以人民幣4,000億元的身價，蟬聯中國首富寶座。騰訊控股董事會主席馬化騰則以人民幣3,900億元緊隨其後，農夫山泉董事長鍾睒睒首次上榜便以人民幣3,650億元位列第三。

胡潤研究院發布的「2020衡昌燒坊．胡潤百富榜」顯示，馬雲的財富增加1250億元，第4次成為中國首富；馬化騰的財富則增加1300億元，以3900億元位居第2。

農夫山泉母公司養生堂董事長鍾睒睒是本次的大黑馬，這和他旗下兩家新上市的公司有關。

今年榜單另一引人矚目的富豪是拼多多董事長黃崢，其財富增長63%至人民幣2,200億排名第八。胡潤百富董事長胡潤表示，黃崢今年轉讓自己名下價值近人民幣千億元的財富用於慈善事業及公司合夥人集體未來的股權激勵等，若非如此，黃崢今年排名應是第四，這大概是世界上第一次有人這麼大規模減股而沒有套現。

根據榜單，今年胡潤百富榜人數擴大32%，增加579人至歷史新高，全大陸共有2,398位企業家財富超過人民幣20億元，1,921位企業家財富比去年增長，其中743位是新面孔，人數創歷史新高。

除了鍾睒睒，排名前十富豪的新面孔還有第4的物流業順豐控股董座王衛，和排名第10的養豬企業牧原食品董座秦英林、錢瑛夫婦。

上榜企業家總財富比去年增加近人民幣10兆元，相當於英國半年的GDP，達到人民幣27.5兆元。

此外，身家逾人民幣千億元級的中國企業家人數也比去年驟增一倍，達到41人，為歷年最多。百億元級企業家人數則比去年增加近200人，達到620位，相當於這一年平均每周增加4位。

人民幣 農夫山泉 拼多多

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