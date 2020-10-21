東莞防疫物資出口聯盟 成立

「東莞市防疫物資出口產業聯盟」19日在廣東東莞舉行揭牌儀式。該產業聯盟吸引了口罩、防護服、額溫槍、口罩機等300多家防疫物資製造企業加盟，聯盟一成立就攬獲總價值超過4億元（人民幣，下同）的大訂單，涉及美國、南非等海外市場。

中新社報導，今年以來，突如其來的新冠肺炎疫情席捲全球，「東莞製造」全面參與全球抗疫，在各地防疫物資告急時，東莞各企業增產擴產轉產，將大量防疫物資輸往海內外戰疫前線。

新冠肺炎疫情爆發以來，東莞全市口罩機產能從去年全年的881台猛增至今年一季度的3195台，口罩機產能一度占到了中國大陸的60%以上。口罩的日產能從1月份不足20萬個到5月份快速提升到超過2000萬個。東莞進入出口白名單的防疫物資生產企業超過130家，形成產品齊全的防疫產業鏈。

隨著全球戰疫持續深入，為實現規模化生產，為全球防疫提供充足、優良物資，「東莞市防疫物資出口產業聯盟」宣告成立。該聯盟負責人趙長偉表示，聯盟的成立將推動防疫物資產業成為東莞出口貿易新的增長點。

主辦方表示，該聯盟成立後將幫助東莞防疫物資企業解決信息來源單一、無法準確獲取國外市場需求的問題，為企業辦理報關手續提供便利，提高防疫物資產品的流通效率，在政策和融資上對企業進行一對一幫扶。該聯盟還將通過重點培養龍頭企業，拉動上下游企業發展，打開國外市場，推東莞製造的防疫物資走向世界。